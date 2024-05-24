Цікава розстановка пріоритетів: Байден може пропустити Саміт миру у Швейцарії заради грошей на вибори

Байден та Харріс будуть ігнорувати Саміт миру, що підкреслює дуже нездоровий вибір пріоритетів у Білому домі

Президент США Джозеф Байден може пропустити Глобальний Саміт миру у Швейцарії, оскільки його більше цікавить передвиборчий збір коштів у Каліфорнії. Зустріч зі збору коштів для президентських виборів припадає на середину червня, якраз тоді, коли лідери західних країн зберуться у швейцарському Бюргенштоці для обговорення примусу Росії до миру.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела у Білому домі. За даними журналістів, Байден планує провести шикарний захід у Каліфорнії, де він буде присутній разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та деякими іншими зірками, а також у супроводі віцепрезидента США Камали Харріс, експрезидента Барака Обами та телеведучого Джиммі Кіммела.

Водночас інші лідери G7 після зустрічі в Італії попрямують саме у Бюргеншток. Проте Байден та Харріс будуть ігнорувати Саміт миру, що підкреслює дуже нездоровий вибір пріоритетів у Білому домі.

"Це рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що коливаються, перед виборами в листопаді. На додачу до терміновості, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 мільйонів доларів проти своїх 51 мільйона доларів", – пише видання.

Це різко контрастує з тим, що понад 70 країн візьмуть участь у саміті на високому рівні. Серед присутніх будуть лідери країн, які зацікавлені у перемозі України – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші.

"Однак відсутність Китаю, найімовірніше, розчарує Зеленського. Пекін тривалий час вважався ключовою фігурою в цьому процесі, з огляду на його тісні стосунки з Москвою, але досі він пропускав більшість зустрічей, що передували саміту", – додає видання.

Нагадаємо, Зеленський і раніше говорив, що за підсумком саміту миру може бути напрацьовано документ із головними положеннями про завершення війни. Цей документ зрештою планують представити Росії та знайти способи змусити її їх прийняти.

Як повідомлялося раніше, саміт за українською формулою світу має відбутися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року. На нього буде запрошено лідерів 80-100 країн, переважна більшість з яких є представниками Глобального Півдня.