Путин хочет построить для Трампа небоскреб в Москве: президент США может приехать закладывать первый камень

Кремль хочет купить благосклонность Трампа

Российские власти обсуждают возможность возобновления планов строительства Trump Tower в Москве, чтобы заинтересовать президента США Дональда Трампа улучшить отношения между странами.

Об этом сообщило издание Moscow Times со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, представители Кремля разрабатывают идею "большого соглашения", которая включает в себя строительство 150-этажного небоскреба и предусматривает непосредственное участие Трампа в церемонии закладки первого камня в Москве.

После победы Трампа на президентских выборах в США российские чиновники и крупные компании получили задачу подготовить предложения по возобновлению сотрудничества с Соединенными Штатами. Особое внимание якобы уделяется проектам, которые могут лично заинтересовать американского президента.

В разработке планов по возобновлению сотрудничества принимают участие российские компании, которые сейчас находятся под американскими санкциями: "Роснефть", "Росатом" и "Полюс Золото". Также к процессу привлечен алюминиевый гигант "Русал".

"Здесь важна скорость, эффект и зрелищность — все, что интуитивно ценит Трамп", — рассказал Moscow Times источник, близкий к Кремлю.

Башня Трампа в США

Впервые Трамп высказал идею строительства 58-этажного небоскреба в Москве в 2013 году, задолго до своего первого президентства. Ожидалось, что главным партнером станет российский олигарх Арас Агаларов, однако планы не реализовались.

В 2015 году американский застройщик российского происхождения Феликс Сатер попытался возобновить план строительства Trump Tower в Москве. Проект снова остановили после начала президентской кампании Трампа.

Небоскреб Трампа в Москве должен иметь 250 элитных апартаментов, 15-этажный отель на 150 номеров, спа-центр, офисные помещения, фитнес-центр и престижную автостоянку.

Ранее Телеграф также писал, что в Европе оценили угрозу отмены санкций США против России.