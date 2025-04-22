Путин собрался проводить выборы на оккупированных территориях: детали

Россия включает захваченные украинские территории в свою избирательную систему

Россияне решили, что хотят проводить выборы на оккупированных украинских территориях. Центральная избирательная комиссия окупантов должна представить новую схему одномандатных избирательных округов.

Об этом сообщают РосСМИ. До конца мая ЦИК представить Госдуме новую схему округов. Согласно ей, на временно оккупированных территориях Украины будет создано 7 избирательных округов.

Российские СМИ сообщают, что новые округа будут касаться как раз регионов, которые в РФ называют Донбассом и Новороссией. Напомним, что Российская Федерация безосновательно считает своими следующие украинские территории: Автономную Республику Крым, город Севастополь, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Организация незаконных выборов на оккупированных территориях – нарушение международного права и государственного суверенитета Украины.

Напомним, что оккупанты уже проводили "выборы" на Донбассе, в 2023 году. За новые органы в фейковых республиках проголосовали якобы 72% избирателей. Происходило это все под дулами автоматов.

Ранее Телеграф также сообщал, что жителям Донбасса выдали продуктовые наборы за голосование на российских выборах. Украинцев перевозили в РФ, чтобы они приняли участие в выборах в Госдуму и отдали свой голос за путинскую партию "Единая Россия"