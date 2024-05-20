"Инициатива должна быть у нас": Зеленский рассказал, как саммит мира поможет надавить на Россию

Ключевыми пунктами будут вопросы продовольственной и ядерной безопасности, а также гуманитарные вопросы

Украина в июне намерена провести саммит мира в Швейцарии. Эта встреча позволит понять, кто в мире выступает за мир, а кто хочет сохранить отношения с Россией.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. По его словам, саммит будет иметь целью оказать политическое давление на Кремль, а для этого необходимо привлечь как можно больше стран.

"И тогда России придется отвечать перед большей частью мира, а не перед Украиной… Никто не говорит, что завтра Россия согласится (на их условия, — ред.), но важно, чтобы инициатива была у нас", — сказал он.

По его словам, ключевыми пунктами в повестке саммита будут продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, вроде обмена пленными. Зеленский добавил, что по итогу саммита будет составлен план, который передадут России на разных площадках.

Также президент Украины отметил, что для Киева важно, чтобы на саммите присутствовали представители Китая.

"Потому что в принципе после этого саммита станет понятно, кто хочет закончить войну, а кто хочет сохранить крепкие отношения с Российской Федерацией", — сказал он.

Напомним, Зеленский и ранее говорил, что по итогу саммита мира может быть наработан документ с главными положениями о завершении войны. Этот документ в конечном итоге планируют представить России и найти способы заставить ее их принять.

Как сообщалось ранее, саммит по украинской формуле мира должен состояться в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга.