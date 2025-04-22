Трамп посетит похороны Папы Франциска. Кто будет от Украины

Их отношения были противоречивыми

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, его похороны могут состояться уже в субботу. Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией будут присутствовать на прощании с понтификом.

"Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме. Мы с нетерпением ждем этого!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Это станет первой заграничной поездкой Трампа с момента его инаугурации в январе. Ожидалось, что первым будет визит в Саудовскую Аравию в мае.

Отношения Трампа и Папы Франциска – что известно

Как отмечает Рolitico, отношения Трампа и Папы Франциска были достаточно противоречивыми. Во время выборов в 2016 году Франциск подверг критике предложение Трампа построить стену на южной границе США. Трамп ответил, что "для религиозного лидера сомневаться в вере человека – это позорно".

Однако Трамп с восторгом отозвался о своей встрече с понтификом в 2017 году, в ходе его поездки в Ватикан. "Он что-то невероятное. У нас была фантастическая встреча", – сказал политик после встречи.

В день смерти Папы Франциска Трамп приказал приспустить флаги США. Как он объяснил в Truth Social — "в знак уважения памяти Его Святейшества Папы Франциска".

"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, и он особенно любил людей, которым было тяжело", – сказал президент США 21 апреля.

Похороны Папы Франциска — кто может присутствовать от Украины

Пока неизвестно, кто посетит церемонию прощания с понтификом со стороны Украины. В последний раз действующего главу Католической Церкви хоронили в 2005 году — это был Иоанн Павел II. Тогда на похоронах присутствовал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Следует отметить, что 5 января 2023 года состоялись похороны Папы Бенедикта. Однако на момент смерти он был эмеритом (тем, кто отошел от дел), поэтому похороны Бенедикта XVI были папскими похоронами — но не похоронами Папы, умершего во время правления. И это видно во многих деталях, в частности главы государств, монархи или члены правительства могли посетить похороны только как частные лица.

Если умирает правящий Папа, приезжают официальные делегации. Состав украинской пока неизвестен.

Ранее "Телеграф" писал, что телеведущий, историк и бывший сотрудник УИНП Александр Зинченко рассказал, что в 2023 году Папа Франциск закупал дроны на нужды ВСУ. С этой целью он выделил собственные средства.