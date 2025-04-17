Почему Трамп "воюет" с Гарвардом: все, что вы хотели знать о громком конфликте в США

"Телеграф" собрал для своих читателей все подробности конфликта

Трамп против Гарварда. Прямо сейчас между старейшим и богатейшим университетом США и администрацией Трампа разворачивается острый и масштабній конфликт. Ситуация столь резонансна, что эхо этого противостояния доноситься по всему миру.

"Телеграф" собрал для своих читателей все подробности конфликта в одном материале. Узнать о всем вы сможете ниже.

Гарвардский университет

Герб Гарвардского университета. Девиз: "Истина"

Главный корпус Гарвардского университета часто ассоциируется с Massachusetts Hall, старейшим зданием кампуса (Фото: By Muns, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org)

Гарвард является одним из самых известных и престижных университетов США и всего мира, старейший вуз США (основан в 1963 году). За время своего существования стал альма-матер для целого ряда выдающихся личностей. Расположен в городе Кембридж, штат Массачусетс.

Среди них: Джон Адамс, Джон Куинси Адамс, Резерфорд Хейс, Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Джордж Буш — младший, Барак Обама.

Университет включает в себя 13 отдельных академических подразделений — 12 школ и Институт перспективных исследований Рэдклифф — с кампусами по всему Бостону.

Гарвардская школа бизнеса. Photo by Grace DuVal (facebook.com/Harvard)

Интересные факты:

Гарвард входит в группу элитных американских университетов — Лигу плюща. Это ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. Университеты, входящие в лигу, отличаются высоким престижем и качеством образования.

Гарвард имеет самый большой эндаумент (целевой капитал) в мире, который по состоянию на 2023 год составляет 50,7 млрд долларов США.

C чего все начиналось

Начало истории тянется еще с 2023 года — после волны пропалестинских протестов в ведущих американских университетах. Тогда студенты по всей стране потребовали, чтобы университеты и федеральное правительство разорвали связи с израильским правительством в знак протеста против его военных атак на палестинцев. Это вызвало жесткую реакцию со стороны Трампа.

Напомним, в 2023 году боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. В ответ Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, а также бомбардировки.

Сторонники Палестины собираются в Гарвардском университете, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинцам в секторе Газа на митинге в Кембридже. Фото: Getty

В эпицентре событий тогда был еще один престижный вуз США — Колумбийский университет.

7 марта 2025 года стало известно о решении Белого дома отменить 400 миллионов долларов в виде грантов и контрактов для Колумбийского университета. Официальная версия — из-за "неспособности побороть антисемитизм".

"Белый дом обвинил университеты Лиги плюща в допущении антисемитизма на территории кампуса. Администрация также первоначально удержаа 400 миллионов долларов федеральных средств из Колумбийского университета в Нью-Йорке и заявила, что не возобновит финансирование, если учебное заведение не изменит свою политику", — говорится в материале NewsWeek.

Колумбийский университет в конечном итоге уступил требованиям Трампа в прошлом месяце и объявил о ряде новых мер безопасности.

Конфликт c Гарвардом

10 марта, Гарвард объявил о временной заморозке найма сотрудников, ссылаясь на "финансовую неопределенность, вызванную федеральными изменениями в политике".

После этого администрация Трампа направила Гарварду письмо с требованиями, которые университет назвал беспрецедентными.

Среди них:

закрытие программ по многообразию, равенству и инклюзии (DEI),

проведение аудита взглядов студентов и преподавателей,

запрет ношения масок во время протестов и сотрудничество с иммиграционными службами.

Белый дом настаивал также на внедрении "меритократической" системы поступления и трудоустройства.

Harvard Hall учебный корпус Гарвардского университета в Гарвард-Ярде. Фото: Getty

В ответ президент Гарварда Алан Гарбер выступил с резким заявлением, в котором подчеркнул, что университет не подчинится политическому давлению.

Борьба быстро обострилась. Как пишет Politico, Департамент внутренней безопасности (DHS) заморозил более 2 миллиардов долларов грантов университету после того, как он отказался выполнять требования администрации Трампа об изменении политики, в том числе подавлять студенческие протесты, изменять практику приема и найма и проходить государственные проверки.

По состоянию на апрель федеральные власти уже отменили два гранта на общую сумму более $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.

Отмененные гранты предусматривают:

$800 303 на внедрение науки для целенаправленного предотвращения насилия, что, по словам властей, "демонизировало консервативных американцев";

$1,9 млн в поддержку "пропагандистских" инициатив в сфере общественного здоровья в рамках правительственной кампании Blue Campaign.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм направила руководству университета письмо с требованием до 30 апреля предоставить подробные данные о случаях незаконной или насильственной деятельности со стороны иностранных студентов. В случае невыполнения требований Гарвард может потерять право принимать иностранцев по программе обмена Student and Exchange Visitor Program (SEVP).

Также Ноэм раскритиковала руководство Гарварда, назвав его "бесхребетным", заявив, что университет "подпитывает выгребную яму экстремистских беспорядков и угрожает нашей национальной безопасности".

Кристи Ноэм. Фото: Getty

Кроме того, Трамп предположил в социальных сетях, что Гарвард может лишиться своего статуса освобожденного от налогов и вместо этого "облагаться налогом как политическая организация".

По информации NYT, которая ссылается на собственные источники, в настоящий момент налоговая служба США размышляет, стоит ли отменять налоговые льготы Гарварда. Это может стать существенным усилением попыток администрации Трампа лишить ведущего исследовательского университета федеральных денег и поддержки.

В университете же говорят, что нет никаких правовых оснований для отмены его налогового статуса.

"Такие беспрецедентные действия поставят под угрозу нашу способность выполнять нашу образовательную миссию", — заявил университет — "Это приведет к сокращению финансовой помощи студентам, отказу от критически важных медицинских исследовательских программ и потере возможностей для инноваций. Незаконное использование этого инструмента в более широком смысле будет иметь серьезные последствия для будущего высшего образования в Америке".

В Politico отмечают, что Гарвард, подпитываемый огромным фондом стоимостью более 53 миллиардов долларов и мощной сетью выпускников, теперь имеет уникальную возможность стать самым выдающимся учебным заведением США, которое еще не активно боролось с попытками Трампа подчинить элементы американского гражданского общества своей воле.

Журналисты издания резюмируют, что многие левые теперь надеются, что сопротивление Гарварда вызовет новую волну сопротивления со стороны учреждений, от которых администрация добивается изменений. Но заморозка финансирования может создать для университета серьезные проблемы, даже несмотря на его богатство, и неясно, последуют ли другие примеру.

Как отмечает "РБК-Украина", сейчас университет оказался в центре не только образовательной, но и политической битвы. Вопрос уже не столько в финансах, сколько в том, сможет ли один из самых влиятельных университетов мира отстоять свободу мысли перед лицом давления властей.

Напомним, ранее мы писали о том, как "благодарная" Европа ответит Трампу на торговую войну США с Китаем.