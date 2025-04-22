Россияне повредили в Одессе жилье и учебное заведение: есть пострадавшие (фото)

Три человека пострадали в результате очередной атаки россиян на Одессу

В результате российской атаки на Одессу вечером 21 апреля была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и учебное заведение, а также транспортные средства. Из-за ударов беспилотников началось несколько пожаров, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, все соответствующие службы сейчас работают над ликвидацией последствий российской атаки.

"По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе, пострадали три человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — отметил он.

Информацию о последствиях атаки российских кафиров подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что российский удар пришелся на жилые кварталы города.

"Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожара, работают оперативные и коммунальные службы. Много квартир повреждено", — отметил он, опубликовав фото с места атаки.

Как сообщалось ранее, 20 апреля россияне объявили так называемое "Пасхальное перемирие", во время которого бои на фронте продолжились, однако атаки дронов прекратились. Однако уже с наступлением полуночи 21 апреля ночной террор возобновился.

По состоянию на утро 21 апреля взрывы прогремели в Киевской области, Херсоне, Черкассах. Кроме того, были зафиксированы запуски ракет из Черного моря в сторону Херсонской и Николаевской областей.