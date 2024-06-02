В Германии предлагают призвать почти миллион резервистов: что случилось

Бундесверу нужно оперативно нарастить количество солдат

В Германии предложили мобилизовать в Бундесвер 900 тысяч резервистов немецкой армии, поскольку военная угроза со стороны российского террористического режима высока, как никогда. Российские террористы готовятся воевать с Европой.

Об этом заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, сообщает Der Spiegel. Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин готовит россиян к войне и настраивает их против Запада.

"Поэтому мы должны стать способными к обороне как можно быстрее… Россия только производит оружие. Печатаются школьные учебники, изображающие Германию как агрессора. Детей младших классов учат обращаться с оружием. Все это пугает", – сказала она.

Депутат добавила, что нужно зарегистрировать всех резервистов и призвать их обратно в армию. По документам, Германия имеет более 900 тысяч резервистов, но проблема в том, что Бундесвер десятилетиями не регистрировал отслуживших и демобилизовавшихся солдат.

"Если бы мы могли завербовать хотя бы половину из них как резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием", – сказала она.

Отмечается, что все эти резервисты – военные, которые служили именно в Бундесвере. Цифра не учитывает ветеранов бывшей "Народной армии ГДР" коммунистической Восточной Германии – эти люди никогда не служили в Бундесвере и не учитывались как резервисты.

В последнее время все чаще европейских лидеров звучат заявления о том, что Путин, выиграв войну в Украине, не остановится. Россия расширит географию своей агрессии на европейский континент и дальше. Поэтому тревогу бьют не только страны Балтии. О возможной угрозе со стороны Москвы заявляли в Берлине, Стокгольме и Лондоне. Они считают, что конфликт с россиянами возможен в течение 2-8 лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военно-промышленный комплекс России уже работает по заполнению складов. У Путина сейчас производят оружие и боеприпасы сверх имеющихся потребностей для ведения захватнической войны против Украины.