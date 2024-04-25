"Уже заполняет склады": министр обороны Германии сделал тревожное заявление о России и оружии

В Германии опасаются, что РФ развяжет новую войну через несколько лет

Военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов. Страна на данный момент производит оружие и боеприпасы сверх нужд для ведения захватнической войны против Украины.

Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Об этом сообщает n-tv.

При этом Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, у главы Кремля могут быть планы дальнейших эскалаций.

"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (российский правитель Владимир Путин − ред.) делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", — сказал министр обороны Германии.

Напомним, ранее разведка Эстонии заявила, что Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, это будет конфликт с НАТО в течение следующих десяти лет. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что власти страны не строят иллюзий относительно планов Путина. Поэтому планируют увеличить инвестирование в оборону страны и сделать все для того, чтобы защитить себя в случае реальной угрозы.

В свою очередь генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер считает, что РФ может быть готова напасть на страны НАТО через пять-восемь лет, когда восстановит пострадавшие от войны в Украине силы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Китай резко увеличил продажи России технологий для войны. СМИ привели доказательства сотрудничества двух режимов.