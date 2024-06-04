Часу вже обмаль: у Збройних силах Норвегії сказали, коли можна чекати нападу РФ на НАТО

Прогнози щодо війни проти Росії через 10 років вже неактуальні – війна може початися значно раніше

Війна між НАТО та Росією може відбутися значно швидше, ніж вважається зараз. Зіткнення між Альянсом та російськими терористами можливо вже через два-три роки, коли Росія відновить свою здатність вести бойові дії.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю Bloomberg. Він зазначив, що минулі прогнози щодо термінів нападу РФ на НАТО вже не мають сенсу.

"У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до терміну менш як 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії", – пояснив він.

За словами генерала, протягом наступних років Альянс повинен поповнювати власні запаси, водночас допомагаючи Україні у війні проти росіян. За словами Крістофферсена, в цьому році не помічено суттєвих змін на кордоні РФ та Норвегії, а російські сухопутні війська на Кольському півострові розбиті та "зруйновані" через війну в Україні.

"Я бачу вікно, в якому ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО: нова структура командування, нові структури сил, нові регіональні плани. Ми можемо виконати ці плани та ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися", – резюмував генерал.

Останнім часом дедалі частіше від європейських лідерів звучать заяви про те, що Путін, вигравши війну в Україні, не зупиниться. Росія розширить географію своєї агресії на європейський континент і надалі. Тому тривогу б’ють не лише країни Балтії. Про можливу загрозу з боку Москви заявляли в Берліні, Стокгольмі та Лондоні. Вони вважають, що конфлікт із росіянами можливий протягом 2-8 років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. У Путіна на даний момент виробляють зброю та боєприпаси понад наявні потреби для ведення загарбницької війни проти України.