"Мы должны быть ему благодарны": Сакварелидзе назвал цель кампании против Углавы

Также грузинский политик прокомментировал слухи, что к делу против Углавы причастен Офис президента

Один из ярких деятелей "грузинского десанта", бывший первый заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе считает, что дело против первого заместителя главы НАБУ Гизо Углавы раздуто медийно.

Об этом он высказался в эксклюзивном интервью для "Телеграфа".

"Это очень раздутая история прежде всего медийно. Ничего общего с объективной реальностью у нее нет, — подчеркнул Сакварелидзе. — Углава служит этой стране 10 лет безупречно. Если бы таких, как он, было больше в силовых структурах, Украина бы жила иначе. Я знаю этого человека давно, он прошел все этапы службы в Грузии – от следователя до областного прокурора и заместителя генерального прокурора. И ни на одном из этапов его репутация не была запятнана, в Украине в том числе. Мы должны быть ему благодарны, а не уничтожать его репутацию".

По его словам, Углава мог бы за 10 лет придумать схему, как вывести незаметно несколько миллионов и уехать за границу, как "делали когда-то 99% украинских силовиков", и не создавал бы чат с объектом уголовного дела в таком сомнительном мессенджере как Telegram.

"Сугубо процессуально я не вижу никаких обоснованных претензий к Углаве. Все это – медийное. По большому счету это дело должно расследоваться Госбюро расследований, а не управлением внутреннего контроля НАБУ", — добавил грузинский политик.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, цель кампании против Углавы, — "убрать человека, который не нравится". При этом версию о причастности к этому Офиса президента он отбросил.