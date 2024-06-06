"Ми маємо бути йому вдячні": Сакварелідзе назвав мету кампанії проти Углави

Також грузинський політик прокоментував чутки, що до справи проти Углави причетний Офіс президента

Один із яскравих діячів "грузинського десанту", колишній перший заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе вважає, що справа проти першого заступника голови НАБУ Гізо Углави роздута медійно.

Про це він висловився в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Це дуже роздута історія, насамперед, медійно. Нічого спільного з об'єктивною реальністю вона не має, — підкреслив Сакварелідзе. — Углава служить цій країні 10 років бездоганно. Якби таких, як він, було більше в силових структурах, Україна жила б інакше. Я знаю цю людину давно, вона пройшла всі етапи служби в Грузії – від слідчого до обласного прокурора і заступника генерального прокурора. І на жодному з етапів його репутація не була заплямована, в Україні у тому числі. Ми маємо бути йому вдячні, а не знищувати його репутацію".

За його словами, Углава міг би за 10 років придумати схему, як вивести непомітно кілька мільйонів і поїхати за кордон, як "робили колись 99% українських силовиків", і не створював би чат із об’єктом кримінальної справи у такому сумнівному месенджері, як Telegram.

"Суто процесуально я не бачу жодних обґрунтованих претензій до Углави. Все це – медійне. За великим рахунком, ця справа має розслідуватись Держбюро розслідувань, а не управлінням внутрішнього контролю НАБУ", — додав грузинський політик.

Він також підкреслив, що, на його думку, мета кампанії проти Углави — "прибрати людину, яка не подобається". При цьому версію про причетність до цього Офісу президента він відкинув.