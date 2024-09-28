Буданов может заменить Зеленского? Украинцам объяснили, правда ли это

СМИ России распространили новый фейк про Буданова и Зеленского

Информация, распространяемая российскими медиа о том, что кандидатура главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова на пост президента страны "согласована" Западом, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Что предшествовало

Россияне запустили в своих "СМИ" дезинформационную кампанию о том, что кандидатура начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на пост президента Украины была якобы "согласована" спецслужбами стран Запада. В российских медиа распространяется информация о том, что этот план "составлен и согласован" Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и британской разведкой "МІ-6".

В ЦПД отметили, что кремлевские пропагандисты создали данный фейк на основе заявлений беглого экс-нардепа и предателя Украины Олега Царева, а также несуществующих результатов Киевского международного института социологии (КМИС).

"Распространяя подобные фейки, Кремль пытается провоцировать раскол между военно-политическим руководством Украины и стремится дискредитировать украинские власти", — заявили в Центре противодействия дезинформации.

Сам Кирилл Буданов заявлял, что у него нет политических амбиций. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские пропагандисты распространили ряд провокационных заявлений о якобы подготовке Украиной ядерных ударов по России.