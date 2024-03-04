"Мобилизация бездомных": в СНБО развеяли очередной фейк россиян и указали на интересную деталь

РФ регулярно распространяет фейки относительно мобилизации

Россияне продолжают распространять дезинформацию о мобилизации в Украине. На этот раз вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовала бездомных.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Также, по словам россиян, из-за этого подразделения бригады якобы остались без соответствующего обеспечения.

"Верифицировав информацию в 119 ОБрТрО, Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командование бригады. Кроме того, обеспечение личного состава в подразделениях проводится согласно всем нормам", — говорится в сообщении.

В ЦПД также напомнили, что ранее российские пропагандисты уже распространяли фейки о 119 ОБрТрО. Сообщалось о якобы наборе в бригаду "девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут действовать на передовых позициях".

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, на номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке с призывами убираться "прочь из Украины". Сообщения поступают якобы от "украинских националистов".