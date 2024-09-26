Сенатору США звонил фейковый "Кулеба": спрашивал о ракетах и не только, - NYT

Кардин прокомментировал произошедшее

Неизвестный человек, выдавший себя за экс-главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу, позвонил сенатору от штата Мэриленд, председателю Комитета по иностранным делам Бенджамину Кардину через Zoom-связь. Он вел себя "нетипично" и расспрашивал о разрешении на удары по РФ ракетами дальнего радиуса действия.

Об этом пишет издание The New York Times. Автор статьи ссылается на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц.

В статье говорится, что Кардин 19 сентября получил электронное письмо от якобы "Дмитрия Кулебы" с просьбой соединиться с ним через Zoom. Видеозвонок состоялся, а собеседник американского чиновника "выглядел и говорил как Кулеба".

Однако у Кардина возникли подозрения, когда украинский дипломат начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами". В частности, как отметили в письме, он интересовался мнением сенатора относительно дальнобойных ударов по территории России. Кардин завершил разговор и сообщил властям Госдепартамента о том, что произошло.

Комментируя произошедшее он отметил: "В последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться со мной, выдавая себя за известную личность". При этом американский чиновник не сказал, что этот человек представился Кулебой. Кардин также не сделал никакого упоминания об Украине.

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