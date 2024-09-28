Буданов може замінити Зеленського? Українцям пояснили, чи це правда

ЗМІ Росії поширили новий фейк про Буданова та Зеленського

Інформація, що розповсюджується російськими медіа про те, що кандидатура глави ГУР Міноборони Кирила Буданова на пост президента країни "узгоджена" Заходом, не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України.

Що передувало

Росіяни запустили у своїх "ЗМІ" дезінформаційну кампанію про те, що кандидатуру начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на пост президента України було нібито "узгоджено" спецслужбами країн Заходу. У російських медіа поширюється інформація про те, що цей план "складено та погоджено" Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США та британською розвідкою "МІ-6".

У ЦПД зазначили, що кремлівські пропагандисти створили цей фейк на основі заяв екс-нардепа-втікача та зрадника України Олега Царьова, а також неіснуючих результатів Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Поширюючи подібні фейки, Кремль намагається провокувати розкол між військово-політичним керівництвом України та прагне дискредитувати українську владу", — заявили в Центрі протидії дезінформації.

Сам Кирило Буданов заявляв, що він не має політичних амбіцій. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські пропагандисти поширили низку провокаційних заяв про нібито підготовку Україною ядерних ударів по Росії.