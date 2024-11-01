Украине пообещали помощь в возвращении детей из России

Киев говорит о 20 000 несовершеннолетних, но цифра может быть заниженной

На конференции в канадском Монреале ряд государств обязался оказывать Украине помощь в возвращении ее граждан из российского плена и депортации.

В частности, речь идет об около 20 тысяч украинских детей, перемещенных в Россию во время войны. Об этом пишет французское издание Le Monde.

"Южная Африка, Ватикан и Катар в среду на конференции в Монреале пообещали выступить в качестве посредников в содействии возвращению из России около 20 тысяч украинских детей, перемещенных в результате войны", – говорится в публикации.

Согласно новому "Монреальскому обязательству по возвращению украинцев" Доха также взяла на себя обязательство вместе с Литвой служить транзитной страной, чтобы способствовать возвращению украинцев, похищенных в России.

Катар, давний посредник в этом непростом вопросе, с июля 2023 года помогает репатриировать украинских детей, перемещенных в Россию и на территории, находящиеся под российской оккупацией с начала вторжения в феврале 2022 года. Решающую роль в посредничестве в обмене российских и украинских военнопленных будут играть Объединенные Арабские Эмираты.

"Монреальские обязательства определяют меры, которые мы коллективно предпримем, чтобы вернуть этих людей домой. Россия в процессе русификации изменила имена этих детей, отправила их в разные лагеря, чтобы попытаться стереть их украинскую идентичность. Тот факт, что мы сегодня скоординировали свои действия, является огромным шагом вперед", — заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Семьдесят стран, собравшихся в течение двух дней в Монреале, также пообещали сотрудничать в сборе данных, чтобы помочь Украине идентифицировать пропавших детей, а также военнопленных. Киев требует возвращения почти 20 тысяч несовершеннолетних, "депортированных или насильственно перемещенных" в Россию с начала вторжения, и эту цифру многие наблюдатели считают заниженной.

"Я рад вернуться в Киев с конкретными результатами, которых ждут многие украинские семьи, в то время, когда мы видим, что международное гуманитарное право, к сожалению, не обеспечивает защиту", — сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и его уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой за военное преступление "незаконной депортации".

Эти обвинения неоднократно отвергались российскими властями, которые заявляют, что защищают детей от боевых действий, и заявляют, что готовы передать детей своим родственникам в Украине, если они об этом попросят. По данным, предоставленным Киевом, сейчас репатриировано около 860 из них.