Україні пообіцяли допомогу у поверненні дітей із Росії

Київ говорить про 20 тисяч неповнолітніх, але цифра може бути заниженою

На конференції в канадському Монреалі низка держав зобов’язалася надавати Україні допомогу у поверненні її громадян із російського полону та депортації.

Зокрема, йдеться про близько 20 тисяч українських дітей, переміщених до Росії під час війни. Про це пише французьке видання "Le Monde".

"Південна Африка, Ватикан і Катар у середу на конференції в Монреалі пообіцяли виступити як посередники у сприянні поверненню з Росії близько 20 тисяч українських дітей, переміщених в результаті війни", – йдеться у публікації.

Згідно з новим "Монреальським зобов’язанням щодо повернення українців" Доха також взяла на себе зобов’язання разом з Литвою служити транзитною країною, щоб сприяти поверненню українців, викрадених у Росії.

Катар, давній посередник у цьому непростому питанні, з липня 2023 року допомагає репатріювати українських дітей, переміщених до Росії та на території, які перебувають під російською окупацією з початку вторгнення у лютому 2022 року. Вирішальну роль у посередництві в обміні російських та українських військовополонених гратимуть Об’єднані Арабські Емірати.

"Монреальські зобов’язання визначають заходи, які ми колективно вживемо, щоб повернути цих людей додому. Росія в процесі русифікації змінила імена цих дітей, відправила їх у різні табори, щоб спробувати стерти їхню українську ідентичність. Той факт, що ми сьогодні скоординували свої дії, є величезним кроком уперед", — заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Сімдесят країн, які зібралися протягом двох днів у Монреалі, також пообіцяли співпрацювати у зборі даних, щоб допомогти Україні ідентифікувати зниклих дітей, а також військовополонених. Київ вимагає повернення майже 20 тисяч неповнолітніх, "депортованих або насильно переміщених" до Росії з початку вторгнення, і цю цифру багато спостерігачів вважають заниженою.

"Я радий повернутися до Києва з конкретними результатами, на які чекає багато українських сімей, у той час, коли ми бачимо, що міжнародне гуманітарне право, на жаль, не забезпечує захисту", — сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин "незаконної депортації".

Ці звинувачення неодноразово відкидалися російською владою, яка заявляє, що захищає дітей від бойових дій, і заявляє, що готова передати дітей їх родичам в Україні, якщо вони про це попросять. За даними, наданими Києвом, зараз репатрійовано близько 860 із них.