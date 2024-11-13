"Депутати працюють на Росію": Дикий пояснив, чим відгукнеться ліквідація ТЦК

Ветеран порівняв ТЦК з іржавим автоматом, в якого болісна віддача, але це краще ніж нічого

Парламентарі, які закликають знищити ТЦК, можливо не розуміючи цього, працюють на Росію. Вони просто намагаються збільшити свої рейтинги. Але коли не буде кому воювати, то рейтинги політикам не допоможуть.

Бо на окупованих територіях їх ніхто нікуди не обере. Такою думкою в інтерв'ю "Телеграфу" поділився громадський діяч, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Ті народні депутати, які закликають розформувати ТЦК, розуміючи це чи не розуміючи, але вони працюють на Росію. Вони можуть цього самі не усвідомлювати й швидше за все не усвідомлюють, але це люди, які у своєму популізмі абсолютно відірвались від реального життя і зокрема від реальної війни", – заявив він.

Зі слів ветерана, цим спікерам просто дуже хочеться сподобатися виборцям. А дуже класний спосіб сподобатися виборцям – це засудити бусифікацію, засудити перегини в діяльності тцкашників, сказати взагалі розігнати їх всіх.

"Це дуже класно та виборцям сподобається. Це тобі будуть аплодувати. Ну тільки забувається один маленький-маленький момент. Річ у тому, що зараз є поповнення нашої армії, якого і так катастрофічно не вистачає. Причому слово катастрофічно – це не фігура мови, це саме експертна оцінка", – додав він.

За даними Дикого, ми зараз набираємо в півтора раза менше новобранців аніж наші санітарні втрати за такий же час. Тобто наша армія з кожним днем зменшується. А тим часом наступ ворога триває. Навіть оце катастрофічно мале поповнення, якого не вистачає, так от його все постачають саме ТЦК.

"І всі оці, мені дуже важко втримуватися в рамках парламентської лексики, так от всі оці люди – вони кажуть, що ТЦК треба розпустити, але якщо їм поставити пряме питання "Вибачте, а звідки у нас тоді будуть братися нові солдати?", а в них нема відповіді на це питання. Або це відповіді із серії "прилетять марсіани й нас врятують", – розповів військовий.

Він стверджує, що поки що єдиним реальним механізмом поповнення армії лишається ТЦК. За словами ветерана, який цей механізм, як він там працює, кривий, не кривий – іншого нема. Оце треба розуміти. Це приблизно із тої серії, що воювати ржавим автоматом важко, але взагалі з голими руками – неможливо. Оце рівно те саме. ТЦК – це наш ржавий автомат. Так, він далеко не такий, як нам би хотілося. В нього сильна віддача в плече болить від приклада. Але якщо взяти й цей ржавий автомат викинути, то ми лишимось просто з голими руками проти окупантів.

"От і всі люди, які закликають розпустити ТЦК, вони по факту закликають до нашої капітуляції. Я розумію що в них може не вистачати навіть оцих двох звивин, яких насправді абсолютно було б достатньо, щоб співставити два та два та отримати чотири. Я розумію, що вони не думають, що вони працюють на ворога. Вони працюють на свої рейтинги. Але вибачте от саме через таку двобітну роботу на рейтинги ми в результаті втратимо все. Тобто ми втратимо ту країну, в якій взагалі в будь-кого є якісь рейтинги, взагалі когось кудись вибирають, навіть таких глибоко інтелектуальних людей як ці", – сказав Дикий.

Він пояснив, що на окупованих територіях не обирає взагалі ніхто і нікого. "В Росії не обирає ніхто і нікого. І рейтингів там нема ні в кого, крім "Великого вождя", а у "Великого вождя" рейтинг – 100", — додав Дикий.

На думку ветерана, люди які закликають розпустити ТЦК, працюють на те, щоб в нас стало так само. Тобто ті рейтинги, які вони зараз собі набирають, їм не допоможуть. Тому, що якщо ми остаточно зірвемо мобілізацію, ми опинимось під окупацією і там їх ніхто не обере.

Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю "Телеграфу" ветеран війни Євген Дикий прокоментував дії росіян під час обстрілів України. Кремль не міняє своєї стратегії та мети — знищення нашої держави. За його словами, стратегія росіян обмежується лише одним — наявністю доступних засобів для знищення українців.