В ТЦК объяснили, смогут ли отправить военкомов на фронт (видео)

Данную тему бурно обсуждают в обществе

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин прокомментировал новость о том, что временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать в Украине территориальные центры комплектации. По его словам, на сегодняшний день никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

Поэтому ТЦК в Украине продолжают работать в штатном режиме. Об этом Роман Истомин заявил во время брифинга в среду, 13 ноября.

По его словам, нужно четко разграничивать такие понятия, как "работники ТЦК" и "военнослужащие ТЦК". Первые — это гражданские лица, а вторые — это реальные военнослужащие.

"Из работников ТЦК ни одной бригады создать невозможно. Работники ТЦК — это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники, а есть — военнослужащие. Из работников ТЦК ни одной бригады создать нельзя. И в отношении военнослужащих — никаких распоряжений на какое-то расформирование не поступало", — сказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП.

Также Истомин заявил, что и из военнослужащих ТЦК будет сложно создать полноценные бригады, поскольку в большинстве случаев — это ветераны, которые имеют проблемы со здоровьем.

"ТЦК укомплектованы преимущественно людьми, мужчинами, которые получали боевые ранения, которые были признаны военно-врачебными комиссиями лицами ограниченно-пригодными, если говорить, по старой терминологии. По-новому, это называется "годный к военной службе в ТЦК и СП. И в штурмовых, пехотных, десантно-штурмовых бригадах они не могут по закону продолжать военную службу", — резюмировал представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Кроме этого Истомин подчеркнул, что если ВР все-таки решит расформировать ТЦК, то это должно будет произойти на уровне внесения изменений в действующее законодательство.

"И это точно будет не сегодня и не завтра", — пояснил военнослужащий.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил о том, что неправомерные действия территориальных центров комплектования (ТЦК) поспособствовали провалу мобилизации. Поэтому эти учреждения пора немедленно расформировать.

Его мнение также поддержала и нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык, которая заявила о том, что временная комиссия Верховной Рады действительно призывает расформировать в Украине ТЦК и СП. Вместо этого предлагается создать больше рекрутинговых центров, а военкомов отправить воевать.

Данная инициатива была воспринята неоднозначно. К примеру, нардеп Роман Костенко выступил категорически против расформирования ТЦК и СП.

По его мнению, в таком случае просто некому будет мобилизовать украинцев, а военкомы отлично выполняют эту функцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык рассказали, кто будет заниматься мобилизацией, если ТЦК расформируют. По ее словам, не только ТЦК имеет право вручать повестки — это могут делать и местные органы власти, представители предприятий и организаций.