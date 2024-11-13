В "Слуге народа" рассказали, кто будет заниматься мобилизацией, если ТЦК расформируют

Данная инициатива вызвала ряд вопросов

В Украине хотят расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК), так как они занимаются "спортивной мобилизацией" и не справляются со своими обязанностями. Вместо них предлагается открыть большое количество рекрутинговых центров, которые уже демонстрируют свою эффективность.

Об этом в комментарии написала нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык. По ее словам, ТЦК берут взятки и за деньги "обилечивают" уклонистов, которых вносят в списки "неприкасаемых".

Так, офицера ВСУ под ником "Ночной сталкер" обратился к Юлии Яцык с вопросом о том, кто же будет проводить мобилизацию в Украине, отлавливать уклонистов и выписывать повестки, если ТЦК и СП будут расформированы.

Нардеп оставила комментарий под постом и заявила, что территориальные центры комплектования на сегодняшний день и так и так не имеют полномочий на привлечение уклонистов к ответственности, объявление их в розыск и принудительный привод в ТЦК. Данные функции выполняет нацполиция.

"Кроме того, мы целую кучу штрафов на не обновление данных, и неявку в ТЦК напринимали…Все инструменты есть… Было бы желание заниматься не спортивной мобилизацией, когда за 3 000 долларов в "Гудвайне" тебя ТЦК не заметит, не плодить военкомов-миллионников, и не формировать отдельные списки "обилеченных" чтобы случайно не обилетить уклониста дважды", — написала нардеп.

Юлия Яцык также заявила о том, что в Украине уже успешно функционируют рекрутинговые центры, а также рекрутингом занимаются и сами бригады.

Также она подчеркнула, что в Минобороны "целый департамент по вопросам мобилизации именно для этого создали".

Стоит отметить, что ранее Яцык говорила о том, что "не только ТЦК имеет право вручать повестки — это могут делать и местные органы власти, представители предприятий и организаций".

По ее мнению, при принудительной мобилизации в армию попадают бедные слои населения, которые просто не могут откупиться, а в ТЦК служат люди, которые имеют военную подготовку. Они также должны идти на фронт.

Напомним, народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил о том, что неправомерные действия территориальных центров комплектования (ТЦК) поспособствовали провалу мобилизации. Поэтому эти учреждения пора немедленно расформировать.

Его мнение также поддержала и нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык, которая заявила о том, что временная комиссия Верховной Рады действительно призывает расформировать в Украине ТЦК и СП. Вместо этого предлагается создать больше рекрутинговых центров, а военкомов отправить воевать.

Данная инициатива была воспринята неоднозначно. К примеру, нардеп Роман Костенко выступает категорически против расформирования ТЦК и СП. По его мнению, в таком случае просто некому будет мобилизовать украинцев, а военкомы отлично выполняют эту функцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины подписал два закона о продлении действия особого правового режима в государстве. Военное положение и всеобщая мобилизация продлены еще на 90 дней.