Почему россияне пугают ядерной эскалацией: эксперт разложил по полочкам

Время работает сейчас против России

В Кремле делают пугающие заявления и пытаются эскалировать конфликт, потому что знают, что после инаугурации Дональда Трампа им придется очень тяжело. Недавно глава российского МИД проговорился, что новая администрация Белого дома будет гораздо жестче предыдущей.

Одна из многих плохих для Москвы новостей – в блефы Путина уже никто не верит. Об этом политолог Тарас Загородний рассказал в эфире "Телеграфа".

"Если серьезно, идет огромная информационная война до того, как придет Трамп на свой пост. Россияне накачивают воздух разными версиями, пугалками, блефом и так далее. Почему так происходит – потому, что россияне понимают что с приходом Трампа к власти в Вашингтоне, время начинает работать резко против них", – сказал политолог.

Он акцентировал, что у трамповской Америки есть огромное противоречие с путинской Россией – это нефть и газ. Трамп хочет больше продавать американской и канадской нефти и газа, а россияне хотят то же делать со своими ресурсами. Это кардинальное противоречие, которое разрешить невозможно, потому что Трамп будет это делать вне зависимости от отношения к Украине: хорошего или плохого.

Как напомнил Загородний, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров недавно сделал заявление, что новая администрация имеет более жесткую позицию, чем предыдущая. Это указывает на то, что разговор Трампа и Путина был, и глава Кремля услышал много неприятного. "Откуда ты знаешь о позиции действующей новой администрации, как не из первых уст?", – отметил он.

"Плохая новость для россиян – все-таки продавили удары по территории России. Это значит, что как бы они не пугали ядерной эскалацией, ничего не выходит. Никто в эту туфту уже не верит, а удары продолжаются и будут продолжаться. Это значит что Курская область остается под контролем Украины до 20 числа", – сказал эксперт.

Он добавил, что россияне хотели, чтобы Курская область была все же их. Чтобы они смогли отвоевать и могли торговаться с Трампом. А тут очень некрасивая ситуация, когда выходит Трамп и говорит: заморозка по линии разграничения, в том числе на территории России. Или если не хотите по территории России, здесь начинается уже торговля теоретически: либо забираете войска из всей Запорожской области, либо из Донецкой области, или где там возможно.

"То есть начинается та торговля, которая очень не нравится россиянам, потому что это вообще записано у них в Конституции как часть российской территории. А Трампу, мягко говоря, плевать на то, что они там пишут себе в Конституции. Он обещал закончить войну". Поэтому все эти проблемы наслаиваются друг на друга. Плюс не исключены удары по российской энергетике уже этой зимой что может вызвать дестабилизацию самой Российской Федерации. Я думаю, что Украина к этому готовится, когда морозы будут так хороши, ближе к декабрю, январю", – рассказал политолог.

По его словам, мы видим уже системные удары, продолжающиеся не только сегодня по Брянской области. Продолжаются удары по НПЗ. Три НПЗ в РФ после атак Украины не могут возобновить работу.

Ранее СМИ писали, что лидер Кремля Владимир Путин воздерживается от применения тактического ядерного оружия из-за позиции Китая и возможной реакции Запада. Главными сдерживающими факторами являются дипломатическое давление со стороны Пекина и угроза "катастрофических последствий" США и НАТО.