В сети появились первые кадры вероятного удара Storm Shadow по РФ (видео)

Ракеты прилетели по вероятному месту расположения командного пункта российской армии

В среду, 20 ноября, Украина впервые применила крылатые ракеты Storm Shadow для атаки по Курской области России. В сети появились кадры последствий вероятного удара.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA. На кадрах видно, как запускается ракета, затем летит к цели и попадает в нее.

Сообщается, что ракеты прилетели по, предположительно, подземному командному пункту вооруженных сил Российской Федерации, спрятанному под усадьбой Марьино в Курской области.

Кроме видео, опубликованы и фото атаки.

Напомним, мы сообщали, что объект возле Марьино, куда прилетела ракета, находится в восточной части санатория Управделами президента России, где расположен "узел связи".

По предварительным данным, целью мог быть подземный командный пункт, которым пользовалось командование российской группировки в Курской области вместе с северокорейскими генералами. Отмечается, что применение Вооруженными силами Украины британских ракет Storm Shadow совпало с первым ударом американских ATACMS по территории Российской Федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что известно о ракете РС-26 "Рубеж", по которой Россия может ударить по Украине.