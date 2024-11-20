Чому росіяни лякають ядерною ескалацією: експерт розклав по поличках

Час працює зараз проти Росії

У Кремлі роблять лякаючі заяви та намагаються ескалувати конфлікт, бо знають, що після інавгурації Дональда Трампа їм прийдеться дуже важко. Нещодавно глава російського МЗС проговорився, що нова адміністрація Білого дому буде набагато жорсткіше попередньої.

Ще одна з багатьох поганих для Москви новин – в блефи Путіна вже ніхто не вірить. Про це політолог Тарас Загородній розповів в етері "Телеграфу".

"Якщо серйозно, іде величезна інформаційна війна до того, як прийде Трамп на свою посаду. Росіяни накачують повітря різними версіями, лякалками, блефом і так далі. Чому так відбувається – тому, що росіяни розуміють що з приходом Трампа до влади в Вашингтоні час починає працювати різко проти них", – сказав політолог.

Він акцентував, що у трампівської Америки є величезне протиріччя з путінською Росією – це нафта та газ. Трамп хоче більше продавати американською та канадської нафти та газу, а росіяни хочуть теж саме робити зі своїми ресурсами. Це кардинальне протиріччя, яке розв'язати неможливо, тому що Трамп буде це робити незалежно від ставлення до України: доброго чи поганого.

Як нагадав Загородній, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров нещодавно зробив заяву, що нова адміністрація має більш жорстку позицію, ніж попередня. Це вказує на те, що розмова Трампа та Путіна таки була, і голова Кремля почув багато неприємного. "Звідки ти знаєш про позицію діючої нової адміністрації, як не з перших вуст?", – зазначив він.

"Погана новина для росіян – все ж таки протиснули удари по території Росії. Це означає що все ж таки якби вони не лякали ядерною ескалацією, нічого не виходить. Ніхто в цю туфту вже не вірить, а удари продовжується і будуть продовжуватися. Це означає що Курська область залишається під контролем України до 20-го числа", – сказав експерт.

Він додав, що росіяни хотіли, щоб Курська область була все ж таки їхньою. Щоб вони змогли відвоювати й могли вже торгуватися з Трампом. А тут – дуже некрасива ситуація, коли виходить Трамп і говорить: заморозка по лінії розмежування в тому числі на території Росії. Або якщо не хочете по території Росії, тут починається вже торгівля теоретично: або забираєте війська з усієї Запорізької області або з Донецької області чи де там можливо.

"Тобто починається та торгівля, що дуже не подобається росіянам, тому що це взагалі записано у них в Конституції як частина російської території. А Трампу, м'яко кажучи, плювати на те, що вони там пишуть собі в Конституції. Він обіцяв закінчити війну. Тому всі ці проблеми нашаровуються одна на одну. Плюс не виключені удари по російській енергетиці вже цією зимою що може викликати дестабілізацію самій Російській Федерації. Я думаю, що Україна до цього готується, коли морози будуть такі гарні, ближче до грудня, січня і так далі", – розповів політолог.

З його слів, ми бачимо вже системні удари, які продовжуються не тільки сьогодні по Брянській області. Продовжуються удари по НПЗ. Три НПЗ у РФ після атак України не можуть відновити роботу.

Раніше ЗМІ писали, що лідер Кремля Володимир Путін утримується від застосування тактичної ядерної зброї через позицію Китаю та можливу реакцію Заходу. Головними стримуючими факторами є дипломатичний тиск із боку Пекіна та погроза "катастрофічних наслідків" від США і НАТО.