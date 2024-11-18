У Путина набросились на США из-за разрешения бить ракетами ATACMS вглубь России. Что сказал Песков

Представитель Кремля заговорил о "качественно новой ситуации"

Разрешение США на удары ракетами ATACMS вглубь России означает "качественно новый виток напряженности". Однако Кремль пока знаком с данными по этому вопросу только из западных СМИ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ. По его словами, уходящая администрация США во главе с Джо Байденом продолжает разжигать "конфликт в Украине".

"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что позиция Москвы должна быть "абсолютно понятна для всех". По его словам президент РФ владимир Путин "предельно четко и недвусмысленно" сформулировал ее в сентябре.

"Эти сигналы были считаны коллективным Западом. И они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге", — заявил Песков.

Он также сказал, что "опасность и провокационность" ситуации с ударами вглубь России в том, что их якобы могут наносить западные страны, а не Украина. По словам Пескова, "это кардинальным образом меняет модальность их вовлеченности в конфликт".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Путин уже высказался на тему ударов западным дальнобойным вглубь РФ. Он заявлял, что такое разрешение на удары вовлечет НАТО в войну с Россией.

"Если это решение будет принято, это будет означать не меньше прямого участия стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине", — сказал Путин.

Напомним, США разрешили бить по России своим дальнобойным оружием. Речь о ракетах ATACMS с дальностью около 300 км.

Издание AXIOS со ссылкой на источники сообщило, что применение ракетных систем ATACMS было разрешено Украине только для ударов в Курской области. В то же время, по данным The Washington Post, зона применения этих ракет впоследствии может расшириться.