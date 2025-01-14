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Теряем будущее — Тимошенко заявила об угрозе потери суверенитета из-за последних голосований в Раде

Автор
Дмитрий Романов
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Теряем будущее — Тимошенко заявила об угрозе потери суверенитета из-за последних голосований в Раде

Лидер "Батькивщины" призывает не допустить превращения Украины в ресурсный центр Европы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подвергла критике программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года. По ее мнению, она превращает Украину в ресурсный центр Европы и опасна для будущего государства. Также она считает, что власть реформирует Украину отнюдь не в национальных интересах Украины.

Об этом Тимошенко заявила в своем YouTube-канале.

По мнению Тимошенко, под давлением войны Украину почти полностью лишили суверенитета. В частности, по ее мнению, угрозу представляет закон № 7662 (об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины на конкурсной основе.Ред.).

"Отныне судьи Конституционного суда, которые должны назначаться по Конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом. Президент, парламент и съезд судей будут только формально утверждать кадровые назначения, определенные за пределами Украины. Таким образом, Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный суд формируется неизвестными международными игроками за пределами государства. Это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии. Никто не имеет права так действовать против Украины, и никто не должен это допускать. Это закон нужно срочно отменить", — подчеркнула парламентарий.

Также политик обеспокоена превращением Украины в сырьевой придаток. По ее словам, это уже приводит к серьезным последствиям. "Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не могут работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", — добавляет лидер "Батькивщины" .

Кроме того, Тимошенко обратила внимание на продажу природных ресурсов. В частности, она привела примеры ключевых полезных ископаемых, которые, по ее словам, уже находятся под угрозой передачи международным корпорациям.

Юлия Тимошенко на трибуне в Раде

"Титан, литий, графит, цирконий, уран, германий, золото — оцениваются в сотни триллионов долларов. И как этими богатствами распоряжаются? В последние парламентские дни перед Рождеством монобольшинство окончательно приняло законопроект № 6227. А дополнительной правкой позволило отдать эти полезные ископаемые международным корпорациям. Причем выбрали самый примитивный путь — продать это сырье", — заявила она.

В качестве альтернативы она призвала к использованию опыта Норвегии и Польши. "Норвегия, открыв свои залежи нефти и газа, создала фонд будущих поколений, инвестируя эти средства в образование, науку и развитие инфраструктуры. А Польша, вступая в ЕС, не только сохранила контроль над своими ресурсами, но и заставила инвесторов создавать производства внутри страны. Это миллионы рабочих мест. Это пример того, как можно защищать национальные интересы и строить сильное государство", – подчеркнула она.

Юлия Тимошенко в Раде

Тимошенко также сообщила, что команда "Батькивщины" подала заявление в Конституционный суд с целью отмены законов, которые, по ее словам, лишают Украину суверенитета и позволяют международным корпорациям управлять нашими ресурсами.

"У нас также есть подготовленное заявление о преступлении в Национальное антикоррупционное бюро о незаконной коррупционной сделке с титаново-циркониевой отраслью, которую продали за копейки, в то время, когда она стоит миллиарды долларов. Сейчас мы готовим аналогичное заявление о преступлении относительно коррупционного разбазаривания наших литиевых залежей", — сообщила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Батькивщины" подготовила представление в Конституционный суд Украины о признании неконституционными ряда законов, в которых право формировать государственные органы власти отдается международным совещательным советам.

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