Сикорский снова затроллил Маска: почему миллиардеру теперь не до шуток

Предприниматель вложил огромные средства в кампанию республиканцев, но теперь его перспективы выглядят иначе

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Илон Маск, еще недавно высокомерно высказывавшийся о европейских политиках, сам стал объектом насмешки. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский еще летом 2025 года метко поддел американского миллиардера, напомнив ему его же слова. Эту перепалку вновь вспомнил украинский общественный деятель Максим Саваневский, рассуждая о будущем Маска и его политических союзников.

Все началось в марте 2025 года, когда Маск написал Сикорскому: "Помолчи, маленький человек". Польский министр не стал сразу вступать в перепалку, но через три месяца ответил предпринимателю с иронией: "Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал".

Сикорский обыграл оскорбление Маска и вернул ему его же слова. А теперь он снова напоминает об этом в своих соцсетях.

Сикорский напомнил Маску, что политическая реальность оказалась сложнее его ожиданий

При чем здесь политические неудачи Маска

Украинский общественный деятель Максим Саваневский вспомнил эту перепалку, говоря о политических перспективах американского миллиардера. По его словам, на выборах Маск потратил около 500 млн долларов на поддержку республиканцев, но деньги не помогли добиться желаемого результата.

Перепалка Сикорского и Маска стала поводом обсудить политические неудачи миллиардера

По мнению Саваневского, в следующие два года предпринимателю, возможно, придется чаще бывать на слушаниях в Конгрессе, чем заниматься работой в SpaceX.

Перепалка Сикорского и Маска стала поводом для насмешек над миллиардером

Как сообщал "Телеграф", в 2025 году Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "маленьким человеком" во время спора о работе Starlink в Украине. Польский министр обратился к предпринимателю после сообщений об ограничении доступа ВСУ к спутниковой связи на фоне спора о Starlink. Перепалка затронула зависимость Украины от спутникового интернета, который развивает SpaceX. Европейская реакция на влияние Маска проявилась и в том, что представитель польского правительства публично спорил с ним о работе сервиса.