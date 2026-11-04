Суд решает судьбу "медика" из скандала на Борщаговке: она заметно нервничает (репортаж Яна Доброносова)

В зале суда девушка ответила на некоторых вопросы присутствующих

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В Петропавловской Борщаговке избирают меру пресечения не мэру, а блогерке Валентине Молодой. Она спровоцировала масштабные беспорядки и стычки возле временного пункта дислокации военнослужащих Нацгвардии. Судебное заседание по избранию ей меры пресечения проходит сейчас, 4 ноября 2026 года.

На месте присутствует корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал фотографии и видео с зала суда.

По его словам, Валентина заметно нервничает.

В ходе своих заявлений Молодая отметила, что у нее есть своя клиника и она якобы является врачом. Она утверждает, что имееет сециальные сертификаты, которые позволяют ей работать в медицинской сфере, однако предоставить в зале суда она их не может.

В суде решают, какую меру пресечения избрать Валентине Молодой

В суде решают, какую меру пресечения избрать Валентине Молодой после беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Суд избирает меру пресечения Валентине Молодой после беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Кто такая Валентина Молодая

Валентина Владимировна Молодая – директор ООО "Клиника "МОЛОДАЯ – Я". Компанию зарегистрировали в Киеве 21 июля 2023 года, свидетельствуют данные Опендатабота . Ее деятельность – эстетическая, пластическая и реконструктивная хирургия. В то же время, страница клиники не ведется со 2 сентября.

Молодая также возглавляет другую компанию с похожим названием – ООО "Клиника" Молодая. Я", основаннуе 24 апреля 2026 года. По данным "Опендатабота" , ей принадлежат 75% компании, еще 25% – Олегу Молодому.

Клиники пластической хирургии – часть профессиональной деятельности Валентины Молодой

Молодая вместе с Олегом Молодым возглавляет правление ОО "Всеукраинский альянс социально-патриотических проектов и национального развития "Пліч-о-пліч".

В Петропавловской Борщаговке Молодая появилась в медицинской форме и представилась медиком частной скорой. По словам начальника управления превентивной деятельности полиции Киевщины Бориса Бреуса, именно она вызвала полицию и распространяла утверждение о незаконном лишении людей свободы и потребности в срочной медицинской помощи. Женщина заявляла, что в доме более 37 дней находится мужчина после операции, а в общей сложности там есть четверо раненых.

Владелец "Мед-престижа" Михаил Фурман рассказал журналистам, что клиника прекратила работу в 2023 году, хотя юридически компанию не закрыли. У нее было пять автомобилей скорой: один передали николаевским военным, четыре продали. Прибывшую у дому машину продали последней – в 2024 году.

"Условия продажи были таковы, что они снимут все наши "мед-престижевские" логотипы. Они не имеют права ездить с моей торговой маркой. И представляться владелицей она тоже не имеет права", – заявил Михаил Фурман.

Как развивался конфликт в Петропавловской Борщаговке

Скандал разгорелся 2 ноября 2026 года после сообщений в соцсетях и местных Telegram-каналах о якобы незаконном удержании около 40 человек в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Утверждалось, что вооруженные мужчины не выпускают людей и не пускают к ним медиков, а некоторые из находящихся внутри получили тяжелые травмы. В публикациях также сообщали о возможной смерти одного из мужчин.

После распространения этих сообщений к дому стали съезжаться местные жители и другие граждане. Полиция приехала туда по вызову работников частной скорой помощи: они заявили, что им мешают попасть к человеку. На месте правоохранители выяснили, что в здании находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. В полиции заявили, что информация о заложниках и погибшем не соответствует действительности.

Позже командующий Нацгвардией Александр Пивненко объяснил, что дом служил временным пунктом пребывания военных. Там находились мобилизованные, которых оформляли и проверяли перед отправкой в учебный центр, а также военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части (СЗЧ). По словам Пивненко, четверо военных нуждались в медицинской помощи – их доставили в медцентр Нацгвардии. Еще 18 человек оставались в здании. Командующий заверил, что с ними все в порядке и они могли звонить родственникам. Ограничение на пользование телефонами объяснили соображениями безопасности: так хотели не раскрывать местоположение объекта.

К месту происшествия прибыла толпа. Начались столкновения: участники пытались попасть на территорию, повредили кирпичную стену здания и бросали яйца в полицейских. Также сообщалось о повреждении служебных автомобилей. По данным публикаций, во время противостояния звучали выстрелы. Журналисты УНИАН заявили, что напали на их корреспондента: по их словам, мужчину ударили ногой в живот на глазах у правоохранителей.

Особое внимание привлекла женщина в красном, которая представлялась медиком частной скорой помощи. На распространившихся видео она эмоционально требовала пропустить ее к людям в доме и становилась на колени перед полицейскими. Позже журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что женщина не связана с клиникой "Мед-престиж", от имени которой, по ее словам, она действовала. Клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, на котором приехала женщина, продали в 2024-м. Ее зовут Валентина Молодая, она руководит клиникой пластической и эстетической хирургии "Молодая".

На место приехал и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он поговорил с собравшимися, заявил, что заложников в доме нет, и призвал людей постепенно расходиться. Буданов также пообщался с 14-летним подростком, оказавшимся на территории объекта. На видео видно, как парень забирается на забор и падает с него. Один из участников акции утверждал, что подростка сбросили и избили полицейские. Буданов пообещал выяснить, что произошло. После его отъезда напряжение у дома снова усилилось.

Командование Нацгвардии сообщило, что родственникам военнослужащих разрешили поговорить с ними, а в дом пригласили медиков и представителей общественности. Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что все военные в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пообещал лично контролировать служебное расследование и наказать виновных, если нарушения подтвердятся. Он также отметил, что из-за угрозы российского ракетного удара место временного размещения военных придется изменить.

После произошедшего Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. По предварительной информации ведомства, расследование касается событий возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Нацгвардии, вернувшихся после СЗЧ. Следователи выехали на место и работали вместе с прокуратурой, полицией и Офисом военного омбудсмена при содействии Нацгвардии.

Правоохранителям предстоит выяснить, нарушили ли что-либо военные, что происходило внутри здания и кто спровоцировал столкновения возле него. Параллельно полиция проводит служебное расследование: проверяет условия пребывания военнослужащих и действия правоохранителей.

Как сообщал "Телеграф", вечером 2 ноября у частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом вспыхнули беспорядки. Перед этим распространились сообщения о том, что в подвале якобы удерживают около 40 заложников о сообщениях о заложниках. В Telegram-каналах и соцсетях также утверждали, что там пытают мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших часть. Однако, согласно источнику, самая большая волна фейков распространялась не через Telegram-каналы, поэтому сообщения в них не объясняют весь масштаб распространения слухов.