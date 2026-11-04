Высокопоставленные чиновники СБУ могли "крышевать" мошеннические колцентры: что еще заявили в НАБУ

Бюро заявило об угрозах детективам во время обыска

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НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая, по версии следствия, получала деньги за прикрытие мошеннических колцентров. Разоблачение прошло в рамках операции "Карфаген". Следствие считает, что к преступной деятельности были привлечены действующие чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминального мира.

Об этом сообщает НАБУ. По их данным, участники организации наладили предоставление неправомерной выгоды топ-чиновникам из правоохранительных органов не только за беспрепятственную деятельность колцентров-мошенников, но и других незаконных бизнесов.

Между тем, утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании обыску со стороны высокопоставленного чиновника СБУ — он не допускал детектива к месту. По данным бюро, он угрожал детективам применением оружия. Следственные действия проводились на основании определения следователя судьи ВАКС. "Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ", — говорится в сообщении. В НАБУ отметили недопустимость таких действий.

По данным "Украинской правды", обыски НАБУ проходят у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука, а следственные действия проводятся на фоне попыток обысков у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продолжающемся с сентября масштабном антикоррупционном расследовании — операции "Карфаген". Среди подозреваемых — бывший заместитель начальника департамента Офиса Генпрокурора Сергей Кропива, которого следствие считает организатором схемы, бывший руководитель Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора Иван Тимошенко, отвечавший за коммуникацию с колл-центрами и безопасность.