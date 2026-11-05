Мечтала о жизни в Италии, но выбрала родной дом: почему украинка изменила своё решение

По словам женщины, чтобы работать в своей сфере, ей нужно было ждать три года и заплатить 10 000 евро за лицензию

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Украинка переехала в Италию, но вернулась домой из-за более низкого уровня жизни и невыгодных перспектив работы. По ее словам, предложенный заработок был вдвое меньше бюджета из сбережений, на который она там жила.

Своим опытом пользовательница @one.olya.pm поделилась в Threads в ответ на пост о страхе переезда за границу. Она рассказала, что за время пребывания в Италии отдохнула, немного выучила язык и счастливой вернулась домой.

Вернувшись из Италии, украинка снова живет в привычной для нее среде

После переезда женщина решила вернуться в Украину

"А чтобы работать в моей сфере, нужно было ждать 3 года и отдать за лицензию 10 000 €. Если я здесь вложу в свою сферу сразу 10 000 €, за 6 месяцев увеличу доход в 2 раза. А там эту сумму нужно отдать, чтобы просто иметь право работать", – написала @one.olya.pm.

Расходы на лицензию стали одним из аргументов против работы в Италии

Для женщины важны карьерное развитие, время и деньги на сквош, книги, путешествия, покупки и услуги косметолога. Предложенная в Италии работа, по ее словам, не покрывала такие расходы. Собственного жилья у нее нет нигде, а после возвращения она поселилась далеко от города. В Украине ей нравятся менталитет и понятная повседневная жизнь.

Среди преимуществ жизни дома украинка назвала близкий ей менталитет

"Но в целом Италия мне понравилась, и я еще не раз туда поеду, но исключительно как туристка", – отметила @one.olya.pm.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, какие недостатки жизни в Италии заметила украинка и что стоит знать перед переездом в эту страну.