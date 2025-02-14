Введенные СНБО санкции в отношении олигархов позволят прекратить теневые финансовые схемы — Госфинмониторинг

Решение СНБО о введении экономических санкций в отношении олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука даст возможность прекратить теневые финансовые схемы, которые длились десятилетиями.

Об этом заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.

"Сверхважный вопрос – финансовая чистота и факторы, которые на нее влияют. Те системные процессы, которые, к сожалению, продолжались десятилетиями, наконец, могут быть остановлены. Сейчас системно проверяются финансовые потоки на всеукраинском уровне", – отметил Филипп Пронин.

В частности, Госфинмониторинг принял участие в заседании СНБО 12 февраля, на котором был введен пакет санкций к указанным олигархам. Поскольку ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами и прорабатывает большой массив информации для выявления теневых финансовых схем.

"Последние наработки касаются тех, кто продолжал сотрудничать с россией, построил схемы для присвоения государственных средств, предоставлял услуги скрытого обналичивания, использовал средства благотворительных фондов не по целевому назначению, подрывал работу банковской системы. Все материалы Госфинмониторинг передал правоохранителям для дальнейшего расследования", — рассказал Пронин.

Такое взаимодействие происходит как на этапе оперативно-розыскных действий, так и на этапе досудебного расследования.

По словам Пронина, санкции — важный инструмент защиты национальной безопасности. "Наше государство должно быть защищено от всех, кто подрывает государственный суверенитет. Это касается и олигархов, депутатов, должностных лиц, использующих властные полномочия в собственных интересах", – подчеркнул он.

По его мнению, системная борьба с хищениями и отмыванием средств сможет прекратить негативные финансовые процессы.

Напомним, 12 февраля СНБО принял решение о введении санкций к ряду олигархов, сотрудничавших с РФ. В частности, под бессрочные санкции попали Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Порошенко и Медведчук.