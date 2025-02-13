Вслед за Порошенко: СНБО ввел санкции против Медведчука, Коломойского и не только, - СМИ

Речь идет о четырех небезызвестных лицах

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вслед за экс-президентом Петром Порошенко якобы также ввел санкции против известных украинских олигархов. В СМИ уточняют, что соответствующее решение было принято на заседании 12 февраля.

Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на собственный источник в руководстве "Слуги народа". Речь идет о бизнесменах Игоре Коломойском, Константине Жеваго, Генадии Боголюбове, а также Викторе Медведчуке.

Отметим, что на данный момент официально подтвержденной информации по данному поводу нет.

Издание напомнило, что Игорь Коломойский находится в изоляторе по подозрению Бюро экономической безопасности в махинациях в ПриватБанке на 5,8 млрд грн. Он также получил подозрение от НАБУ по схожему делу. Третье подозрение Коломойскому вручили 8 мая 2024 года. Его считают причастным к покушению на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003-м из-за спора вокруг "Днепроспецстали".

Жеваго сообщили о подозрении в августе 2023-го, в частности, в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по делу. Отмечается, что он, чтобы якобы не допустить потерю акций Полтавского горно-обогатительного комбината, в начале марта вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта – апреля он, по версии следствия, передал адвокату $2,7 млн ​​($1,8 млн – судьям ВС, остальные – за посреднические услуги).

В отношении Боголюбова ГБР открыло дело о незаконном выезде из Украины по поддельным документам.

Виктор Медведчук был задержан СБУ в 2022 году, впоследствии во время обмена с РФ его уволили, вернув из плена 215 защитников. Ему выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. Под них попали пропагандисты и предатели.