Проснулся: Трамп заявил, что ему "не нравятся" российские обстрелы Украины

Трамп впервые признал, что Путин убивает гражданских в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень "недоволен" российским правителем Владимиром Путиным из-за массированных ракетных обстрелов Украины 25 мая. Что интересно, Трамп впервые признал, что Путин убивает мирное население Украины.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление Трампа. Президент пожаловался, что "не знает", что произошло с Путиным – мол, он его давно знает и они "всегда ладили"

"Я очень недоволен… Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я его знаю давно. Я всегда с ним ладил. Но он отправляет ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И что-то произошло с этим парнем, и мне это не нравится", – заявил Трамп.

Отметим, что в окружении Трампа также прокомментировали российские атаки негативно. В частности, спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что "эти нападения позорны" и выдвинул Путину требование прекратить огонь немедленно. А пастор Марк Бернс, посещавший Украину и давший интервью "Телеграфу", заявил, что российские атаки на Украину не просто убивают гражданское население, а "подрывают фундаментальные принципы гуманности и нормы ведения вооруженных конфликтов". Бернса считают духовным советником Трампа, поэтому его слово имеет большой вес в Вашингтоне.

Отреагировали на российскую атаку и в Конгрессе США. Конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэйкон выступил с требованием "вооружить до зубов" Вооруженные силы Украины и ввести против российского режима максимально строгие санкции. По его словам, Россия, устроив массированный обстрел Украины 25 мая, продемонстрировала, что она не заинтересована в мирных переговорах.