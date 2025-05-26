Прокинувся: Трамп заявив, що йому "не подобаються" російські обстріли України

Трамп вперше визнав, що Путін вбиває цивільних українців

Президент США Дональд Трамп заявив, що він дуже "незадоволений" російським правителем Володимиром Путіним через масований ракетний обстріл України 25 травня. Що цікаво, Трамп вперше визнав, що Путін вбиває цивільне населення України.

Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на заяву Трампа. Президент поскаржився, що "не знає", що сталося із Путіним – мовляв, він його давно знає і вони "завжди ладнали"

"Я дуже незадоволений… "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Я завжди з ним ладнав. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І щось сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається", – заявив Трамп.

Зазначимо, що в оточенні Трампа також прокоментували російські атаки негативно. Зокрема, спецпредставник з питань України Кіт Келлог заявив, що "ці напади ганебні" та висунув Путіну вимогу припинити вогонь негайно. А пастор Марк Бернс, який відвідував Україну та дав інтерв'ю "Телеграфу", заявив, що російські атаки на Україну не просто вбивають цивільне населення, а "підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфлікті". Бернса вважають духовним радником Трампа, тому його слово має велику вагу в Вашингтоні.

Відреагували на російську атаку і в Конгресі США. Конгресмен від Республіканської партії США Дон Бейкон виступив із вимогою "озброїти до зубів" Збройні сили України та ввести проти російського режиму максимально суворі санкції. За його словами, Росія, влаштувавши масований обстріл України 25 травня, продемонструвала, що вона не зацікавлена у мирних переговорах.