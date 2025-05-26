Угроза ракетной атаки: россияне снова подняли в небо ракетоносцы Ту-95МС

Точное количество вражеских бомбардировщиков пока неизвестно

Российский режим в ночь на 26 мая, судя по всему, попытается повторить массированный ракетный удар. Враг поднял в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы ​​"Оленья", предварительно вылет боевой, а не передислокация.

О взлете самолетов сообщили мониторинговые каналы. Точное количество бомбардировщиков врага пока неизвестно, цифра устанавливается. Самолеты снаряжены крылатыми ракетами Х-101.

В районе первого пускового рубежа (район Энгельса в Саратовской области) враг будет примерно в 03:00 – 04:00. Это означает, что в случае пусков ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 04:00 – 05:00. Кроме пусков из-под Энгельса враг может запускать ракеты из пусковых районов в Волгоградской области и над Каспийским морем. Предполагается также, что атака будет комбинированной, поскольку в воздухе сейчас большое количество беспилотников врага – по данным мониторинга, не менее 76 единиц.

Отметим, что украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может повторно устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Следует отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".