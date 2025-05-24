В Киеве ночью раздались взрывы: россияне обстреляли столицу баллистическими ракетами, есть пострадавшие (обновлено)

Столицу также атаковали ударные беспилотники россиян, в нескольких районах упали обломки

Россияне в ночь на 24 мая пытались атаковать Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. По меньшей мере, три баллистические ракеты были запущены по столице, противовоздушная оборона ликвидировала угрозу, но в результате падения обломков есть пострадавшие и повреждения. Также из-за падения обломков сбитых БПЛА есть повреждения жилой инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вызов медиков в Святошинский район. Детальнее впоследствии. Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", — сообщил Кличко.

По данным КМВА и мэрии, в Шевченковском, Святошинском и Оболонском районах зафиксировано падение обломков сбитых ракет, в Святошинском районе возникло несколько пожаров. Также в Святошинском районе и Соломенском районе упали обломки сбитых российских БПЛА. По данным мониторинговых каналов, россияне пытались атаковать Киев не менее 15 беспилотниками и тремя баллистическими ракетами.

Обновлено 01:50 Обломки сбитого БПЛА упали на верхний этаж многоэтажного дома в Соломенском районе, сообщил Кличко.

Обновлено 01:55 По данным главы КМВА Тимура Ткаченко, в Днепровском районе Киева пожар на первом и последнем этажах атакованной россиянами многоэтажки.

Обновлено 01:57 Кличко сообщил о пожаре в Соломенском районе, где горит квартира, и о пожаре в нежилом помещении в Святошинском районе.

Отметим, что 23 мая вечером в столице Украины уже работали силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских беспилотников. Зафиксированные взрывы прогремели в разных районах Киева, в частности в Голосеевском, где упали обломки одного из БпЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что днем 23 мая в Одессе раздались мощные взрывы. Российские войска снова нанесли удар по городу, применив попавшие в портовую инфраструктуру баллистические ракеты.