Россия массировано ударила ракетами и дронами: в ряде областей жертвы и пожары (фото и видео)

В результате атаки есть много пострадавших и погибшие

В ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате есть погибшие и пострадавшие.

"Телеграф" собрал в этом материале из открытых источников информацию о последствиях ночного обстрела. Отметим, что воздушная тревога этой ночью объявлялась по всей стране.

Известно, что враг запускал дроны-камикадзе, ракеты "Калибр", а также ракеты и использованием стратегической авиации. Взрывы были слышны, в частности, В Киеве и области, Одессе, Николаеве, Днепре, Чернигове, Харькове и Сумах, Конотопе, Тернополе.

Атака по Киевщине

В результате атаки Киевской области погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. Двоих нашли во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе.

На своей странице в Facebook начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщает, что в Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Также в Белоцерковском районе пострадали еще 5 человек. Среди них двое детей.

В Фастовском районе пострадали две женщины. Еще два человека пострадали в Бучанском районе.

"Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области", — сообщает Калашник.

Киев этой ночью враг атаковал беспилотниками. Мэр города Виталий Кличко сообщает, что медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим в студенческом общежитии в Голосеевском районе. В помещение попал обломок БпЛА, в результате возник пожар.

В Днепровском районе есть разрушение частного дома без пожара. Есть пострадавшая. В Деснянском районе также двое пострадавших.

В Шевченковском районе известно также и пострадавшхих. Там выбило окна в жилом доме, пожара нет, во дворе дома обнаружили обломки сбитого БпЛА.

Тем временем в сети публикуют видео попадания БПЛА по городу.

В Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях удара по столице по состоянию на 04:00

Голосеевский район

Есть повреждение общежития с возгоранием. Пожар ликвидирован.

Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БПЛА в нескольких локациях.

Днепровский район

Есть разрушение 2-го этажа частного жилого дома. Без воспламенения.

Шевченковский район

Повреждение бизнесцентра.

Известно об 11 пострадавших от 18 до 62 лет.

Атака по Николаеву

В результате обстрела Николаева беспилотника произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 года рождения.

"Разрушены два этажа, другие – повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуировано 210 жителей.Привлечены 45 спасателей, 9 ед., экстренные службы, Красный Крест, полиция", — сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Атака по Черниговской области

Черниговская область подверглась воздушной атаке с применением БпЛА и ракет. Зафиксировано несколько попаданий в разных районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Возгорание складских помещений и нежилых построек. Наибольший пожар охватил более 1000 кв. Привлечены 15 спасателей, 4 ед. техники и ресурсы местных предприятий Отдельно горел ангар с углем и нежилое здание. Удар также получил областной центр — повреждено здание. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Атака по Хмельницкой области

Хмельницкая область в ночь на 25 мая оказалась под вражеским обстрелом. В результате есть разрушения гражданской инфраструктуры, а также погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Тюрин. По его словам, предварительно, погибли четыре человека. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

"Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт. Информация уточняется. К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы", — написал он.

Атака по Тернополю

В промзоне Тернополя в результате атаки было зафиксировано попадание крылатой ракеты "Калибр". Части повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Об этом информирует глава ОВА Вячеслав Негода.

"Информация о потерпевших не поступала. Повреждены окна в домах на близлежащей территории. Информация уточняется", — пишет он.

Атака по Конотопу

В Конотопе Сумской области есть повреждение объекта инфраструктуры в одном из микрорайонов. Частично обесточены некоторые улицы города. Об этом сообщает мэр города Артем Семенихин.

"Это был самый массированный и комбинированный удар по нашему городу, видимо, со времен 2-й Мировой. Жертв и раненых по состоянию на данный момент нет", — пишет он в соцсети.

Атака по Харькову

В городе этой ночью прогремело три взрыва. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, враг бил беспилотниками.

Предварительно зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В Основянском районе пострадало гражданское предприятие. В Шевченковском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание.

"Поврежден остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранение обломками стекла, ему оказывается медицинская помощь. Число пострадавших в Шевченковском районе возросло до трех человек", — пишет городской глава.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Стоит отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".