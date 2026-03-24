Экс-посол в США раскрыл "слабинку" Трампа, которой пользуется Путин

Глава Белого дома, как и большинство американцев, очень плохо разбирается в европейских реалиях

Глава России Владимир Путин понял, в чем слабая сторона президента США Дональда Трампа и использует ее для давления на Украину. Глава Соединенных Штатов не понимает сути войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом и не только сказал в интервью "Телеграфу" бывший посол в США и РФ, бывший постпред Украины в ООН Владимир Ельченко: Боевые действия в Украине можно прекратить до конца года — экс-посол в США об условиях Трампа и Путина

Трамп так и не смог понять всю сущность проблемы. Он не может понять того, что для Украины это война на выживание, война за сохранение украинской государственности, а не просто вопрос какой-то части территории, которую можно отдать или обменять. Он, мне кажется, так этого и не понял, — отметил дипломат

Он добавил, что сотрудники Госдепартамента, Совета нацбезопасности США, эксперты, изучавшие десятилетиями бывший СССР, Россию и Украину, хорошо понимают, что это не такая война, какой она кажется Трампу. Глава Белого дома, считает Ельченко, не понимает, что для Украины стоит вопрос существования государства и нации.

И потому эту слабинку Путин и нашел: он понял, что Трампу трудно понять всю эту суть, и ему можно пудрить мозги разговорами о печенегах, Пушкине, Лермонтове, Александре Невском. И убедить Трампа в том, что на самом деле все это очень просто урегулировать: пусть Украина отдаст часть своей территории, мы какую-то свободную экономическую зону создадим, будем совместно эксплуатировать ЗАЭС, о Крыме вообще забудьте, потому что это всегда была Россия, — Владимир Ельченко

Вероятно, Трамп поверил в выдумки Путина, потому что не очень хорошо учил историю и географию в школе, говорит дипломат. Он добавил, что это неудивительно — многие американцы, кроме наиболее образованных экспертов, очень поверхностно знают все, что не касается непосредственно США.

Трамп умеет считать деньги – вот в этом с ним трудно поспорить. А что касается геополитических, стратегических вопросов, истории – в этом он очень сильно хромает, – резюмировал Владимир Ельченко

