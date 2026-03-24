Експосол в США розкрив "слабинку" Трампа, якою користується Путін

Глава Білого дому, як і більшість американців, дуже погано знається на європейських реаліях

Глава Росії Володимир Путін зрозумів, у чому слабка сторона президента США Дональда Трампа та використовує її для тиску на Україну. Глава Сполучених Штатів не розуміє сутність війни, яку Росія веде проти України.

Про це та не лише сказав в інтерв'ю "Телеграфу" експосол в США та РФ, колишній постпред України в ООН Володимир Єльченко:

Трамп так і не зміг зрозуміти всю сутність проблеми. Він не може зрозуміти того, що для України це війна на виживання, війна за збереження української державності, а не просто питання якоїсь частини території, яку можна віддати чи на щось обміняти. Він, мені здається, так цього і не зрозумів, — зазначив дипломат

Володимир Єльченко

Він додав, що співробітники Держдепартаменту, Ради нацбезпеки США, експерти, які десятиліттями вивчали колишній СРСР, Росію та Україну, добре розуміють, що це не така війна, якою вона видається Трампу. Глава Білого дому, вважає Єльченко, не розуміє, що для України стоїть питання існування як держави та нації.

І тому цю слабинку Путін і знайшов: він зрозумів, що Трампу важко зрозуміти всю цю сутність, і йому можна запорошити мізки розмовами про печенігів, Пушкіна, Лермонтова, Олександра Невського. І переконати Трампа в тому, що насправді все це дуже просто врегулювати: хай Україна віддасть частину своєї території, ми якусь вільну економічну зону створимо, будемо спільно експлуатувати ЗАЕС, про Крим взагалі забудьте, бо це завжди була Росія, — Володимир Єльченко

Ймовірно, Трамп повірив у вигадки Путіна, бо не дуже добре вчив історію та географію у школі, каже дипломат. Він додав, що це не дивно — багато американців, крім найбільш освічених експертів, дуже поверхнево знають все, що не стосується безпосередньо США.

Трамп вміє рахувати гроші – от у цьому з ним важко посперечатися. А що стосується геополітичних, стратегічних питань, історії – в цьому він дуже сильно кульгає, — резюмував Володимир Єльченко

