"Центр Львова мог быть разрушен": эксперты вслед за Мадяром жестко ответили Садовому

Большинство перехватчиков сосредоточены в прифронтовых регионах

Вины Сил обороны в том, что российские "шахеды" прорвались во Львов во время массированного удара по городу 24 марта, нет. А "вопросы ко всем" (в том числе военным), которые хочет задать мэр Садовой, являются неуместными.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказали военные эксперты. Они отмечают, что украинские воины прикладывают максимум усилий для обороны украинского неба. В то же время, защиту городов действительно можно улучшить, в частности, силами местных властей.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран, комментируя слова Андрея Садового, напомнил, что в ударах по Львову и другим городам прежде всего виновата Россия. Но также в этом, по мнению эксперта, есть и вина тех, кто работает против мобилизации.

"Ибо чем больше мобилизуется в ВСУ людей:

тем больше FPV экипажей уничтожают врага;

тем больше пехотинцев удерживают позиции;

тем больше дронов запускают по России;

тем больше команд работает на перехват российских дронов и ракет", — сказал Таран.

Виктор Таран

Эксперт также ответил на слова городского головы о том, что Львов закупает перехватчики для военных, и объяснил, что большинство данных средств защиты сосредоточены в прифронтовых регионах, где ситуация с налетами гораздо тяжелее. Но защиту тыловых городов, отмечает Таран, все же можно улучшить, но не вопросами к военным, а конкретными действиями местных властей.

"Я просто хочу напомнить, что у нас есть Военно-гражданские администрации, которые координируют работу вместе, также существуют советы, куда входят и военные, и органы города. Они должны работать на поддержку друг-друга", — отмечает Таран и добавляет, что существует постановление Кабмина о так называемом "частном ПВО"

Последствия атаки на Львов

"Она позволяет органам местного самоуправления, государственным предприятиям, критической инфраструктуре проходить обучение в специализированных учебных центрах, сертифицированных Министерством обороны, и затем создавать систему частных ПВО, которые могут самостоятельно вместе в сотрудничестве с ДФТО (Добровольческие формирования территориальных общин — Ред.) делать частную охрану города".

Таран уверен, что остановить рои "шахедов" можно только таким образом — объединив усилия военных и гражданских:

Создание ДФТО;

привлечение к обучению центров, которые стратифицированы Министерством обороны;

получение оружия в бригаде территориальной обороны на месте (Львов, по словам эксперта, имеет минимум две бригады).

"Мэры не должны говорить таких слов. Что за фраза мэра "Я спрошу с военных"? Спросите лучше, сколько вы дали на охрану. Во Львове огромное количество кластеров военных. Неужели нельзя было с ними встретится и договорится?", — задается вопросами собеседник "Телеграфа".

Также на защиту военных встал и руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк, который отмечает, что если бы не украинские военные, то центр Львова мог бы быть разрушен до основания.

Дмитрий Следюк

"95% – это не 100%, как я понимаю. На Львов упало немного "шахедов". Скорее всего, они и были пятью процентами, которые не сбили", — сказал Следюк.

Что предшествовало

Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя массированный удар беспилотниками по Львову 24 марта, заявил, что по поводу того, почему вражеские "шахеды" смогли долететь до города и не были сбиты раньше, "вопросы есть ко всем". Вскоре на это заявление резко ответил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр".

"А действительно, почему же они, дроны РФ, долетают до Львова? Пан мэр сердцу милого города Льва! Извиняюсь, но этот ваш вечерний упрек или рекламацию покупателя "имею очень много вопросов ко всем, будем иметь разговор с военными, ежедневно покупаем…" прекратите, сделайте одолжение. 15 шахедов из 556 сегодня достигли цели. 3%, — написал "Мадяр"

25 марта Андрей Садовой заявил, что его комментарии по поводу работы ПВО были некорректными и добавил, что с большим уважением относится к защитникам неба.

"Моя реакция на вопросы журналистки была эмоциональной и некорректной. В тот момент я стоял перед горящим зданием в центре города и видел последствия российской атаки", — сказал Садовой.

Заявление Садового

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях налета дронов на Львов, Тернополь и Ивано-Франковск 24 марта. Погиб нацгвардеец и ребенок.