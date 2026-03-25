Садовый упрекнул Мадяра из-за работы ПВО и получил жесткий ответ. Как часто на самом деле атакуют Львов

С начала года дроны долетели до города Льва трижды и только раз нанесли большой вред

Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя массированный удар беспилотниками по Львову 24 марта, заявил, что по поводу того, почему вражеские "шахеды" смогли долететь до города и не были сбиты раньше, "вопросы есть ко всем". Ему резко ответил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Что сказал Садовый

Садовый сделал свое замечание в комментарии "Новости. Live". Он добавил, что Львов постоянно закупает средства противодействия атакам для военных, в том числе антидроновые системы.

Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем, — отметил мэр Львова

Что ему ответил "Мадьяр"

Роберт Бровди начал с того, что обстрелы российскими дронами происходят постоянно, и в марте не было ни суток, чтобы в небе над Украиной летало менее 100 российских "шахедов" или "гераней". Он добавил, что в отдельные ночи вражеских беспилотников было 400-500.

А действительно, почему же они, дроны РФ, долетают до Львова? Пан мэр сердцу милого города Льва! Извиняюсь, но этот ваш вечерний упрек или рекламацию покупателя "имею очень много вопросов ко всем, будем иметь разговор с военными, ежедневно покупаем…" прекратите, сделайте одолжение. 15 шахедов из 556 сегодня достигли цели. 3%, — написал "Мадьяр"

Он добавил, что "не существует такой ПВО на планете Земля, что руками Воинов в глубину эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% дронов, которые атакуют". Хотя, конечно, есть над чем работать, добавил военный.

Не мне Вам давать советы. Но и не Вам упрекать тех, кто сбивает денно и нощно, – написал Бровди.

Как часто дроны долетают до Львова

Вражеские БПЛА на самом деле добираются до Львова нечасто. С начала 2026 года российские беспилотники только трижды долетели до обланого центра. Это было 14 января, 18 марта и 24 марта. Только во время последней атаки (о которой спорят Садовый и Мадьяр) есть пострадавшие и значительные разрушения.

По оценке Воздушных Сил Украины, 24 марта РФ совершила одну из самых массированных атак дронами на Украину. Только днем на территорию страны залетело более 550 ударных БПЛА противника.

Учитывая ночную атаку с 18.00 23 марта по 18.00 24 марта 2026 (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов беспилотников, — говорится в сообщении

География удара днем во вторник была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Винницкая область и западные регионы страны, от Хмельницкого – до Львова. Зафиксировано 15 попаданий. По состоянию на 18:00 24 марта, противовоздушной обороной был сбит/подавлен 541 российский дрон.

Статистика российской атаки на Украину 24 марта

Последствия атаки на Львов 24 марта

Как сообщил Садовый, из 27 человек, которые после атаки обратились за помощью в городские больницы, в стационарах по состоянию на утро 25 марта остаются семь пострадавших. К счастью, никто не погиб.

Движение воздушных целей над территорией Украины 24 марта

Повреждения зафиксированы:

Галицкий район:

Поврежден дом на площади Соборной, 3 – это памятник архитектуры национального значения. Пострадали 17 квартир. По ул. Бандеры повреждены 4 дома — выбиты 23 окна, в отселении нуждаются шесть квартир.

Сиховский район:

Повреждены 19 многоквартирных домов. Выбито более 1300 окон. Больше всего пострадал дом на проспекте Червоной Калины, 103 — два попадания. Это четыре подъезда, 136 квартир, более 350 человек.

Кроме того, поврежден коммунальный транспорт: выбито 30 окон, 2 лобовых стекла, вырвано 5 люков. Предварительный ущерб — около 650 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях налета дронов на Львов, Тернополь и Ивано-Франковск 24 марта. Погиб нацгвардеец и ребенок.