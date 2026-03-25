"Центр Львова міг бути зруйнований": експерти слідом за Мадяром жорстко відповіли Садовому

Більшість перехоплювачів зосереджені у прифронтових регіонах

Вини Сил оборони у тому, що російські "шахеди" прорвалися до Львова під час масованого удару по місту 24 березня, немає. А "питання до всіх" (в тому числі до військових), які хоче поставити мер Садової, є недоречними.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловили військові експерти. Вони наголошують, що українські воїни докладають максимум зусиль для оборони українського неба. Водночас захист міст справді можна покращити, зокрема, силами місцевої влади.

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК" Віктор Таран, коментуючи слова Андрія Садового, нагадав, що в ударах по Львову та іншим містам насамперед винна Росія. Але також у цьому, на думку експерта, є й вина тих, хто працює проти мобілізації.

"Бо чим більше мобілізується у ЗСУ людей:

тим більше FPV екіпажів знищують ворога;

тим більше піхотинців утримують позиції;

тим більше дронів запускають по Росії;

тим більше команд працює на перехоплення російських дронів та ракет", — сказав Таран.

Віктор Таран

Експерт також відповів на слова міського голови про те, що Львів закуповує перехоплювачі для військових, і пояснив, що більшість цих засобів захисту зосереджені у прифронтових регіонах, де ситуація з нальотами набагато важча. Але захист тилових міст, зазначає Таран, все ж таки можна покращити, але не питаннями до військових, а конкретними діями місцевої влади.

"Я просто хочу нагадати, що у нас є Військово-цивільні адміністрації, які координують роботу разом, також існують ради, куди входять і військові, і органи міста. Вони мають працювати на підтримку один одного", — зазначає Таран і додає, що існує постанова Кабміну про так зване "приватне ППО"

Наслідки атаки на Львів

"Вона дозволяє органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, критичній інфраструктурі проходити навчання у спеціалізованих навчальних центрах, сертифікованих Міністерством оборони, а потім створювати систему приватних ППО, які можуть самостійно разом у співпраці з ДФТГ (Добровольчі формування територіальних громад — Ред.)робити приватну охорону міста.

Таран впевнений, що зупинити рої "шахедів" можна тільки таким чином — об’єднавши зусилля військових та цивільних:

створення ДФТГ;

залучення до навчання центрів, стратифікованих Міністерством оборони;

отримання зброї у бригаді територіальної оборони на місці (Львів, за словами експерта, має щонайменше дві бригади).

"Мери не повинні говорити таких слів. Що за фраза мера "Я спитаю з військових"? Запитайте краще, скільки ви дали на охорону. У Львові величезна кількість кластерів військових. Невже не можна було з ними зустрінеться та домовиться?", — ставить запитання співрозмовник "Телеграфа".

Також на захист військових став і керівник навчального департаменту Академії "Дронаріум" Дмитро Следюк, який зазначає, що якби не українські військові, то центр Львова міг би бути зруйнований.

Дмитро Следюк

"95% — це не 100%, як я розумію. На Львів впало трохи "шахедів". Швидше за все, вони й були п’ятьма відсотками, які не збили ", — сказав Следюк.

Що передувало

Мер Львова Андрій Садовий, коментуючи масований удар безпілотниками по Львову 24 березня, заявив, що з приводу того, чому ворожі "шахеди" змогли долетіти до міста і не були збиті раніше, питання є до всіх. Незабаром на цю заяву різко відповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

"А насправді, чого ж вони, дрони РФ, долітають до Львова? Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця "маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…" припиніть, зробіть ласку. 15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%",- написав Мадяр.

25 березня Андрій Садовий заявив, що його коментарі щодо роботи ППО були некоректними і додав, що з великою повагою ставиться до захисників неба.

"Моя реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною. У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки", — сказав Садовий.

Заявление Садового

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки нальоту дронів на Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ 24 березня. Загинув нацгвардієць та дитина.