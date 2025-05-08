Младше его на 20 лет и владеет недвижимостью на миллионы. Что известно о жене Нестора Шуфрича

Избранница нардепа — бывшая танцовщица и журналистка

Скандальный нардеп Нестор Шуфрич, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, женат на женщине, которая на 20 лет младше его. Ее имя — Екатерина Майкова, она танцовщица и мама троих детей политика. Однако более она известна благодаря своим достижениям, а браку с одиозным депутатом.

Нардеп тщательно скрывал свою личную жизнь до 2017 года. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Нестора Шуфрича.

Что известно о жене Нестора Шуфрича

Екатерина Майкова родом из Харькова и она на 20 лет моложе мужчины. Она родилась в семье богатых инженеров, а образование получила в Харьковском автомобильном университете. Раньше она занималась модельным бизнесом и бальными танцами, где добилась значительных успехов. В частности, она получила Кубок мира и дважды становилась чемпионкой Украины. Однако окончила карьеру, когда переехала в Киев.

С Шуфричем Екатерина познакомилась во время его рабочей поездки в Харьков, где девушка работала тележурналисткой. Их отношения начались примерно в 2010 году и в течение шести лет пара жила в гражданском браке. Свою личную жизнь до 2017 года политик скрывал, но обнародовал журналистам ТСН свою декларацию. В ней была указана гражданская жена Шуфрича. На тот момент у них уже было двое детей. Впоследствии Екатерина родила третьего ребенка.

Согласно декларации, Майкова владела двумя элитными квартирами в центре Киева, несколькими земельными участками в Козине и Ужгороде. Также ей принадлежали драгоценности – ювелирные изделия, часы, а также шубы. Среди активов избранницы Шуфрича были также 87 тысяч долларов.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, семья Шуфрича переехала в Венгрию. Согласно расследованиям журналистов "Украинской правды", Екатерина проживает в доме, зарегистрированном на венгерского бизнесмена Дьорда Штофу, а он связан с активами Шуфрича.

Автомобиль Екатерины несколько раз видели на парковке рядом с гостиницей St. George Residence в Будапеште. Этот отель принадлежит Дёрдю Штофе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Олеге Синегубове. Она является кандидатом медицинских наук и доцентом, а также бизнес-леди.