Зеленский не сможет пойти на выборы после войны? Экс-глава ЦИК указал на нюанс

Коллизию должен разъяснить Конституционный суд

Конституция может не позволить действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому повторно баллотироваться даже после войны. Для главы государства, занимающего эту должность уже более семи лет (с 20 мая 2019) возникает "развилка", так как возможны различные трактовки основного закона.

О важном моменте "Телеграфу" рассказал член парламентской рабочей группы, которая разрабатывала правки в законодательство для первых послевоенных выборов, бывший глава ЦИК Андрей Магера: "Прекратили глупости, но…": что с подготовкой к выборам в Украине, которую начала Рада

"В статье 103 Конституции написано, что президентом не может быть один и тот же человек больше двух сроков подряд. Там не написано, что одно и то же лицо не может быть выбрано два срока подряд, а это 10 лет. То есть дважды выбрался на 5 лет и в третий раз уже не можешь баллотироваться, или один и тот же человек не может удерживать президентский пост более 10 лет? Вот что думает Конституционный суд на этот счет, учитывая запрет узурпации государственной власти в Украине? Не видит ли он здесь проблемы?", – отметил Магера.

Андрей Магера. Фото: slovoidilo.ua

Как сообщал "Телеграф", по данным "УП" в Офисе президента рассматривают возможность проведения выборов уже в конце этой осени. На фоне положительной динамики по военным успехам рейтинг действующей власти растет и возникла идея попытаться воспользоваться моментом и переизбраться еще до того, как политическая ситуация снова изменится. Бывший экс-главнокомандующий Валерий Залужный якобы подтвердил, что будет участвовать в выборах.