Зеленський не зможе піти на вибори після війни? Ексголова ЦВК вказав на нюанс

Колізію має роз'яснити Конституційний суд

Конституція може не дозволити чинному президенту України Володимиру Зеленському повторно балотуватися навіть після війни. Для глави держави, який займає цю посаду вже понад сім років (з 20 травня 2019) виникає "розвилка", адже можливі різні трактування основного закону.

Про важливий момент "Телеграфу" розповів член парламентської робочої групи, яка розробляла правки в законодавство щодо перших повоєнних виборів, колишній голова ЦВК Андрій Магера: "Припинили дурню, але…": що з підготовкою до виборів в Україні, яку розпочала Рада

"В статті 103 Конституції написано, що президентом не може бути одна й та сама особа більше ніж два строки підряд. Там не написано, що одна й та сама особа не може бути обрана два строки підряд, а це 10 років. Тобто двічі обрався на 5 років і на третій раз вже не можеш балотуватися, чи одна і та сама особа не може утримувати президентський пост більше 10 років? От що думає Конституційний суд з цього приводу, з огляду на заборону узурпації державної влади в Україні? Чи він не бачить тут проблеми?" — зазначив Магера.

Андрій Магера. Фото: slovoidilo.ua

Як повідомляв "Телеграф", за даними "УП" в Офісі президента розглядають можливість проведення виборів вже наприкінці цієї осені. На тлі позитивної динаміки щодо військових успіхів рейтинг чинної влади зростає і виникла ідея спробувати скористатися моментом і переобратися ще до того, як політична ситуація знову зміниться. Колишній ексголовком Валерій Залужний нібито підтвердив, що братиме участь у виборах.