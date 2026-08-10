Вернут без чека или будет скандал? Где искать свои покупки, если вы забыли их на кассе "АТБ"

Где искать свои покупки, которые оставили на кассе

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Забыть пакет с покупками на кассе может каждый, особенно когда спешишь или отвлекся. Но если вспомнили о нем уже после выхода из магазина, не стоит сразу думать, что товар потерян.

По словам сотрудника сети "АТБ", пообщавшегося с "Телеграфом", в таких случаях работники просматривают записи с камер видеонаблюдения. Если удается установить, что покупатель действительно оставил товар на кассе, то покупки возвращают в торговый зал.

После этого человек может обратиться в магазин и забрать свои вещи.

Поэтому, если вы случайно оставили пакет после оплаты, стоит как можно скорее вернуться в супермаркет и сообщить об этом работникам.

Что делают с поврежденным товаром

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если покупатель случайно разбил или повредил товар в "АТБ".

Сотрудник сети рассказал, что за случайно поврежденный товар покупателю не выставляют претензий. Такой продукт убирают с продаж и списывают.

Другая ситуация, если товар был поврежден специально. В таком случае магазин может иметь претензии к покупателю.

Мы также сообщали, можно ли выпить воду в "АТБ" до оплаты на кассе.