В Украине хотят лишить ТЦК права проверять одну категорию мужчин

Кабмину предлагают расширить права еще одной категории мужчин

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В Украине требуют недопущения сужения прав и усложнения процедуры получения отсрочки от мобилизации еще одной категории военнообязанных. В частности, речь идет о мужчинах, которые ухаживают за членами семьи с инвалидностью I и II группы.

Соответствующая петиция №41/010555-26 зарегистрирована на официальном портале Кабинета Министров Украины. Ее автором выступила Валентина Войтенко.

Сбор подписей под инициативой начался 10 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрел Кабинет Министров Украины, он должен собрать 25 тысяч подписей. До конца голосования остается 92 дня. По состоянию на вечер 10 августа документ поддержали лишь 122 гражданина.

Автор обращения отмечает, что действующее законодательство уже четко регулирует вопросы отсрочки на основании ухода за женой, собственными родителями или родителями жены (супруга) с инвалидностью. К тому же, закон уже содержит предохранитель: если у родителей несколько военнообязанных детей, отсрочку может оформить только один из них. Однако попытки ввести дополнительные "оценки функциональных ограничений", выездные проверки или опросы соседей создают риски коррупции и унижают достоинство тяжелобольных людей.

"Заставлять семьи проходить дополнительные круги бюрократического ада подрывает социальную стабильность и оставляет тяжелобольных людей без единого опекуна. Передача права оценивать "потребность в уходе" выездным комиссиям, которые по собственному усмотрению будут "опрашивать соседей", создает огромное поле для коррупции и поборов. Официальные медицинские документы (ВКК/МСЭК) являются вполне достаточным подтверждением", — говорится в тексте петиции.

Инициатор призывает правительство принять следующие решения:

Сохранить в действующей редакции нормы пп. 9, 11, 12, 13 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" без ограничений.

Запретить выездные обследования, опросы третьих лиц (соседей) и любые субъективные оценки "потребности в уходе" местными комиссиями, если есть официальные справки об инвалидности.

Обеспечить соблюдение Постановления КМУ №560, запретив ТЦК и СП или местным властям самовольно расширять перечень документов для отсрочки.

Петиция на сайте КМУ

Ознакомиться с текстом обращения и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Следует помнить, что создать электронную петицию на сайте правительства или горсовета может каждый гражданин Украины, а высказанные в нем идеи отражают только частную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 25 тысяч подписей призывы из петиций редко воплощаются в реальные законы и носят для власти исключительно рекомендательный характер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предложили переодеть ТЦК в другую форму.