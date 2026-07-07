"Маленькая большая победа": ВАКС отменил возложенные на Тимошенко процессуальные обязанности

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Высший антикоррупционный суд отменил процессуальные обязанности, возложенные на лидера депутатской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Соответствующее решение объявил судья Олег Ткаченко во время предварительного заседания, сообщает Укринформ.

"Возложенные на Тимошенко Юлию Владимировну процессуальные обязанности отменить. Постановление обжалованию не подлежит", — зачитал судья резолютивную часть решения.

Во время подготовительного заседания во вторник прокурор САП Виталий Гречишкин просил суд продлить для Тимошенко еще на два месяца срок действия обязанностей прибывать по каждому требованию детективов НАБУ и прокуроров, а также сообщать об изменении своего места жительства и работы.

Тимошенко во время своего выступления в суде отметила, что продлить возложенные на нее процессуальные обязанности невозможно, поскольку они прекратили свое действие, а потому можно только их наложить повторно.

"С момента направления обвинительного акта в суд я потеряла процессуальный статус подозреваемой и приобрела другой процессуальный статус, а уголовное производство перешло в стадию судебного производства. В таких обстоятельствах прекратили существование процессуальные предпосылки и временные пределы действия постановления следственного судьи от 7 мая, которое было постановлено исключительно на стадии досудебного расследования в отношении подозреваемого", — отметила она.

Также Юлия Владимировна уже прокомментировала решение суда отменить процессуальные обязанности: "Маленькая большая победа. Политически заказное и быстро сфабрикованное НАБУ против меня дело рассыпается на глазах. Шаг за шагом восстанавливаем справедливость. Дальше — больше!".

Следующее подготовительное заседание по делу Тимошенко состоится 22 июля.

3 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала главе депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в направлении ее дела в другой суд.

Во время подготовительного заседания по делу Тимошенко в Высшем антикоррупционном суде 16 июня ее защита высказала прошение о его переносе в связи с направлением в АП ВАКС ходатайства об изменении подсудности дела и направлении его в Киевский апелляционный суд в связи с наличием, по мнению защиты, конфликта интересов. Следственный судья удовлетворил это ходатайство и перенес подготовительное заседание по делу Тимошенко на 7 июля.

14 января 2026 года САП и НАБУ сообщили о подозрении главе депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

ВАКС избрал ей меру пресечения в виде залога в 33 млн грн, вся сумма которого была внесена.

Высший антикоррупционный суд 21 января арестовал имущество Юлии Тимошенко, но не все. В частности, суд отказал в наложении ареста на денежные средства на одном из счетов Тимошенко, о котором просила сторона обвинения.

Кроме этого, суд постановил наложить арест на некоторое имущество, принадлежащее мужу народной депутатки, Александру Тимошенко, а именно на автомобиль Toyota Land Cruiser 200, Audi А8, два гаража в Днепре.

16 февраля Апелляционная палата ВАКС частично отменила решение первой инстанции по аресту имущества Тимошенко. 7 мая следственный судья ВАКС продлил до 7 июля срок действия обязанностей, возложенных на Тимошенко. 26 мая стало известно, что прокурор САП направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении руководителя депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.