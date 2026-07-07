"Маленька велика перемога": ВАКС скасував покладені на Тимошенко процесуальні обов’язки

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Вищий антикорупційний суд скасував процесуальні обов’язки, покладені на лідерку депутатської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Відповідне рішення оголосив суддя Олег Ткаченко під час підготовчого засідання, повідомляє Укрінформ.

"Покладені на Тимошенко Юлію Володимирівну процесуальні обов’язки скасувати. Ухвала оскарженню не підлягає", — зачитав суддя резолютивну частину рішення.

Під час підготовчого засідання у вівторок прокурор САП Віталій Гречишкін просив суд продовжити для Тимошенко ще на два місяці термін дії обов’язків прибувати за кожною вимогою детективів НАБУ і прокурорів, а також повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи.

Тимошенко під час свого виступу у суді зазначила, що продовжити покладені на неї процесуальні обов’язки неможливо, оскільки вони припинили свою дію, а тому можливо лише їх накласти повторно.

"З моменту направлення обвинувального акту до суду я втратила процесуальний статус підозрюваної та набула інший процесуальний статус, а кримінальне провадження перейшло в стадію судового провадження. За таких обставин припинили існування процесуальні передумови і часові межі дії ухвали слідчого судді від 7 травня, яка була постановлена виключно на стадії досудового розслідування щодо підозрюваної особи", — зазначила вона.

Також Юлія Володимирівна вже прокоментувала рішення суду скасувати процесуальні обов’язки: "Маленька велика перемога. Політично замовна та нашвидкоруч сфабрикована НАБУ проти мене справа розсипається на очах. Крок за кроком відновлюємо справедливість. Далі — більше!".

Наступне підготовче засідання у справі Тимошенко відбудеться 22 липня.

3 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у направленні її справи до іншого суду.

Під час підготовчого засідання у справі Тимошенко у Вищому антикорупційному суді 16 червня її захист висловив прохання про його перенесення у зв’язку з направленням до АП ВАКС клопотання про зміну підсудності справи і спрямування її до Київського апеляційного суду у зв’язку з наявністю, на думку захисту, конфлікту інтересів. Слідчий суддя задовольнив це клопотання і переніс підготовче засідання у справі Тимошенко на 7 липня.

14 січня 2026 року САП і НАБУ повідомили про підозру керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн, всю суму якої було внесено.

Вищий антикорупційний суд 21 січня арештував майно Юлії Тимошенко, але не все. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловікові народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме на автомобілі Toyota Land Cruiser 200, Audi А8, два гаражі у Дніпрі.

16 лютого Апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко. 7 травня слідчий суддя ВАКС продовжив до 7 липня строк дії обовʼязків, покладених на Тимошенко. 26 травня стало відомо, що прокурор САП направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.