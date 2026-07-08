Есть прорыв в защите неба: что известно о первых результатах саммита НАТО в Анкаре

Министр рассказал о промежуточных результатах встреч

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что со стороны партнеров есть конкретные решения по усилению возможностей украинской ПВО и защиты украинского неба. Он также рассказал о важных встречах и решениях на саммите НАТО в Анкаре.

О защите от ракет

Об этом глава МИД сказал на брифинге на саммите НАТО в Анкаре, передает корреспондентка "Телеграфа". Он также рассказал, что в Украине разрабатываются технические решения для защиты от баллистических ракет.

"Приоритет ПВО. И я могу поделиться своим впечатлением, что все это понимают, но не просто в выражении солидарности словами, а уже есть конкретные решения по усилению наших ПВО способностей, наших антибалистических способностей и по закрытию украинского неба", — отметил Сибига.

Он добавил, что некоторые страны, в частности в Европе, имеют на своих складах антибаллистические ракеты. Украина ведет диалог и ищет подход к каждой из этих стран.

"У нас есть страны-лоббисты, которые помогают нам работать в третьих странах, и мы за это благодарны. Речь идет о группах поддержки, группах адвокатирования достижения конкретных результатов по усилению антибаллистических способностей со стороны наших ближайших союзников. Я убежден, что эти решения будут", — рассказал министр.

Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Огиренко

Работа над украинскими решениями по защите от баллистики

Еще одно направление – это выращивание украинских способностей в выработке антибалистических средств. По словам Сибиги, есть понимание, как продвигаться на этом треке. Состоялись разговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран, которые могут ускорить процесс или обеспечить необходимые элементы для его финализации.

"Сейчас я говорю именно о создании системы противовоздушной обороны в Украине с антибалистическими возможностями", — уточнил Сибига.

О встрече Мадяра и Зеленского

Накануне состоялось короткое общение президента Украины с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. В перспективе возможна встреча двух лидеров. По словам Сибиги, в этой встрече заинтересованы обе стороны. Дата и место будут обсуждаться на двусторонней основе.

О заседании СУН (Совет Украина НАТО)

По словам главы МИД, оно началось с сильного выступления госсекретаря США Марко Рубио, задавшего тон всем последующим выступлениям. В частности, речь шла о необходимости поддержки Украины накануне зимы и реальной ситуации на поле боя.

"Здесь практически все оценки сводятся к общему знаменателю, что Украина стабилизировала фронт и добивается успехов. Украина эффективно применяет асимметричные операции, которые существенно укрепляют нашу переговорную позицию", — сказал Сибига.

Он добавил, что все очевиднее становится, что война для главы России Владимира Путина не только пошла не по плану, но и ведет его страну к коллапсу. У Путина есть шанс избежать его, согласившись на предложения Украины и ее союзников по окончании войны.

По словам Сибиги, усиление переговорных возможностей Киева подталкивает Россию к серьезным переговорам. Война уже пришла на территорию. Украина уже лишила Россию очень многих преимуществ, которые она имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

О важных встречах и помощи Украине

Сибига отметил, что запланирована встреча с президентом Южной Кореи. Он подтвердил предоставление Украине пакета помощи в размере 100 млн долларов.

Президент Зеленский провел уже около 20 чрезвычайно результативных встреч. Некоторые результаты уже озвучиваются, однако Сибига ожидает, что впереди очередные утверждения вкладов и пакетов помощи.

Об отношениях Польши и Украины

"Теперь относительно польского трека. Мы неоднократно заявляли, что мы готовы и заинтересованы в продолжении равноправных, взаимовыгодных, стратегических отношений. И мы обречены на такие отношения, я лично убежден. Мы нуждаемся друг в друге из соображений безопасности, из соображений нашего общего будущего в Европейском Союзе. Дипломатические каналы остаются открытыми", — отметил министр.

Он добавил, что общался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Сибига подчеркнул, что необходимо применять все дипломатические возможности, чтобы нормализовать отношения между странами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ в обширной статье проанализировал ситуацию, которая сейчас сложилась в войне. Она является своеобразным холодным душем для тех, кто на фоне успехов ВСУ уже начал говорить, что Россия проиграла войну.